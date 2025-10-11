Попросили не учить детей на русском — "фашисты". В языковой школе Киева разгорелся скандал

Другие матери и даже сотрудники школы также недовольны языковой политикой начальницы

В Киеве произошел очередной языковой скандал. Владелица отделения школы по изучению английского для детей и подростков Helen Doron в Киеве на улице Юлии Здановской обратилась к детям на русском, а на замечания матерей ответила грубостью.

Что нужно знать:

В школе по изучению английского владелица отделения "успокаивала" детей на русском

Матери выразили несогласие, однако женщина набросилась на них с оскорблениями

Администратор и учителя также недовольны политикой владелицы отделения

Что произошло

Как рассказала в Instagram Елена Корус — мать ребенка, обучающегося в этой языковой школе, это франшиза и официальная позиция школы по языку нормальная. Однако владелица именно этого отделения продемонстрировала враждебную позицию по отношению к украинскому языку.

Женщина рассказала, что раньше не видела владелицу отделения, она якобы четыре года была в Испании, а теперь вернулась и начала "наводить порядки". В результате, рассказывает украинка, оба администратора и часть учителей сразу уволились.

А разговаривают они с мужем оба на русском с таким ярко выраженным московским акцентом… Вчера эта директриса зашла в группу во время урока и м**кальским языком со своим московским акцентом "Ваас на каамеру виднаа, вааши рааадителии все уведят как вы себя здесь ведете." Когда она закрыла дверь, я спокойно заметила, что часть детей не понимает русский, — рассказала автор публикации

На это владелица отделения – Серебрякова Елена Владимировна, заявила, что дети все поняли. Мать ученика ответила, что это публичное пространство и обращение к детям по-русски является нарушением закона Украины об использовании государственного языка в публичном пространстве.

На это Елена Серебрякова заявила, что это ее школа и ее "личное пространство". Она добавила, что если женщине что-то не нравится, пусть забирает ребенка из школы. Однако мать уже заплатила за октябрь и предложила, что ребенок или доучится в этом месяце, или чтобы ей вернули деньги.

Далее я объясняла, что они должны соблюдать законодательство и даже если это ее школа, она работает в Украине и здесь действуют украинские законы. Тем более сейчас война с россиянами и это как минимум — неприятно. Она рассказывала, что ей пофиг, что деньги вернет, и еще что-то о том, что наших детей еще дрессировать надо, — описала ситуацию мать

Владелица отделения назвала матерей "фашистами" за просьбу говорить по-украински

На сторону женщины стала еще одна мама, которой тоже не нравится, что к детям обращаются на русском. В ответ владелица отделения кричала на женщин и рассказывала о непослушных детях.

Этот человек кричал, что он здесь 25 лет живет, а мы ничего не понимаем. Требовала фамилии, рассказывала о непослушных детях. Мы ей говорили, что существуют другие инстанции, которые могут ей объяснить суть законодательства… Потом она начала кричать, что мы фашисты. То есть люди, которые хотят слышать украинский в Украине — фашисты, — пишет украинка

Извинений не было

После скандала мужчина Елены Серебряковой пытался уладить ситуацию. Однако извинений не было.

Тогда новая администратор подошла и извиняться и объяснять, что она не в курсе была что оно так… К разговору подключилась третья возмущенная мама. Администратор в шоке, учителя в шоке. Мы, конечно же, перейдем на другие английские курсы, — добавила мать

Что известно о языковой школе Helen Doron

"Английский Хелен Дорон" позиционирует себя как всемирного лидера в области преподавания английского языка как иностранного. Работает с 1985 года, имеет более 3 миллионов выпускников. Учебные центры Хелен Дорон находятся в 40 странах мира. Принимают на обучение детей от 3 месяцев до 19 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о вспыхнувшем в поезде во Львов языковом скандале. Конфликт возник между пассажиркой и парой, которая общалась по-русски.