"Только не гекай": в Запорожье вспыхнул языковой скандал (видео)

Украинский клуб опозорился, не найдя переводчика с английского на украинский

В субботу, 18 октября, в Запорожье прошло несколько матчей в украинской баскетбольной Суперлиге. После одной из игр произошел странный инцидент.

"Запорожье" дома обыграло "Кривбасс"

Переводчик на послематчевой пресс-конференции признался, что у него есть проблемы с украинским языком

Представитель клуба разрешил провести мероприятие на русском языке, но переводчику запретили "гекать"

Пресс-конференция игрока "Запорожья" Брекстона Лавингса после победы над "Кривбассом" (92-87) обернулась полным провалом для хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

В сети всплыло видео с послематчевого мероприятия. На кадрах переводчик признается, что ему тяжело переводить на украинский язык.

В итоге представитель клуба разрешил переводить слова американца на русский, но "без геканья".

В сети раскритиковали организаторов матча. Пользователи назвали данную ситуацию "позором" и "кринжем".

Добавим, что "Запорожье" идет на 6-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

