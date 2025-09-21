"Едете во Львов рыгать": языковой скандал в поезде попал в сеть (видео)

Пассажирка упрекнула пару, что они "не дома" и должны уважать украинское пространство.

Со Львовом часто связаны языковые скандалы. Иногда они загораются даже не доехав до города. Так, в поезде, который направлялся во Львов, произошел конфликт между пассажиркой и парой, которая общалась по-русски.

Инцидент был зафиксирован на видео и выложен в сеть. Все началось с простого вопроса, куда они едут и замечания из-за русского языка в публичном пространстве. Однако, когда женщина впервые попросила не говорить по-русски, парень отреагировал неодобрительно. Тогда женщина сказала, что они здесь дома и заметила, что "они едут во Львов рыгать по-русски" и что такой язык неприемлем в публичном пространстве, особенно когда рядом дети.

Она также назвала русский язык москальским, и спросила, почему она должен слышать его, ведь они в публичном месте. Наконец пара согласилась воздержаться от использования русского в вагоне.

Инцидент вызвал оживленную дискуссию в соцсетях: часть пользователей поддержала женщину, отмечая, что во время войны русский язык в общественных местах звучит как вызов, другие же призывали к воздержанию, отмечая, что ссоры только разжигают рознь. В одной из местных львовских групп даже провели опрос. Пассажирку поддержало меньшее количество участников, чем пару.

Опрос про использованин русского языка в поездах

