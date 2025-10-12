Пьяный "герой войны" набросился на музыканта-колясочника в Киеве: требовал петь на русском
Очередной языковой скандал произошел в Киеве
В Киеве на Поздняках произошел скандал во время уличного выступления музыканта-колясочника Ивана Замиги. Неадекватный мужчина требовал петь на русском и утверждал, что воевал на Донбассе.
Что нужно знать:
- На Позняках в Киеве произошел скандал с уличным музыкантом-колясочником Иваном Замигой
- Неадекватный мужчина требовал петь на русском, угрожал и утверждал, что воевал на Донбассе
- Скандалиста задержала полиция по статье о мелком хулиганстве
Соответствующее видео опубликовал УНИАН. Позже скандалисту пришлось разбираться с полицией.
Во время уличного выступления музыканта Ивана Замиги на Позняках к нему подошел мужчина и попросил сыграть песню на русском языке. Музыкант ответил, что поет только на английском и украинском, после чего нападавший начал угрожать, кричать и заявил, что якобы воевал на Донбассе.
Событие попало на видео во время трансляции, а в защиту музыканта выступили прохожие. Скандалист использовал матерную брань как в адрес Ивана Замиги, так и других людей. Нападавший при этом не успокоился и посмотрел в камеру, спрашивая у зрителей, знают ли они его.
Позже мужчину задержала полиция. Ему инкриминировали мелкое хулиганство. По данным следствия, 29-летний скандалист не смог объяснить свои действия. Он заявил, что был в состоянии алкогольного опьянения.
В сети также появилась информация, что он уроженец поселка Золотое Луганской области и на Донбассе не воевал. Сообщается, что родственники "героя" остались на оккупированной территории.
После приезда в Киев в 2022 году он устроился охранником административного здания, по предварительным данным, по протекции дяди. Таким образом у мужчины появилась бронь от мобилизации.
Ранее в одной из аптек в Одессе разразился языковой скандал, когда фармацевт отказалась обслуживать женщину на украинском языке. В итоге работница аптеки швырнула лекарства в покупательницу и стала ее выгонять.