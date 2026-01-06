Підручники СРСР та російські фільми: у Києві знайшли підпільну школу УПЦ МП (фото, відео)

У закладі працюють 16 учителів

У Голосіївському районі Києва при монастирі московського патріархату діє підпільна школа, де навчаються близько 60 дітей з 1 по 9 клас. Там дітей навчають російській мові, яка у них іменується як "слов’янська".

Що потрібно знати:

У закладі навчаються близько 60 дітей із 1 по 9 клас

Навчання ведеться за радянськими підручниками, у тому числі й 1966 року

Документи учнів офіційно зберігаються у двох легальних навчальних закладах

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо", пише журналістка Ганна Бабінець на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що дітей радянським підручникам показують російські фільми. А їхній розклад нічим не відрізняється від звичайних шкіл — п’ять днів на тиждень із 9:00 до 14:00.

"Влада ще сто разів зміниться, сто разів перепишуть гімн, а це — вічне", — каже мама однієї з учениць, очевидно, маючи на увазі ті ж духовні скрепи. Жінка дуже щаслива, що забрала дочку з державної школи, де діти вшановують пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання і співають "цей безглуздий гімн", — цитує її слова автор поста.

Журналістка Яна Корнійчук, працюючи під прикриттям, представилася жінкою, яка шукає місце для навчання дитини родички. Це дозволило їй поспілкуватися з директором установи, яка, за словами авторів розслідування, раніше планувала переїзд до Росії, але згодом вирішила створити в Києві центр "російського миру".

"У підпільній школі, яку тут називають "сімейний клуб", навчається 60 дітей – з 1 по 9 клас. Їх навчають за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "слов'янська мова", яка насправді – російська. І директор, і вчителі, і батьки дітей, з якими спілкувалася наша журналістка, говорять російською, нахвалюють Радянський Союз і зневажають усе українське",- розповідає Бабинець.

Розклад уроків. Фото: Слідство Інфо

Також вдалося з’ясувати, що у школі працюють 16 учителів.

"Знаєте, у нас взагалі три роки початкова школа. У нас перший клас – це рівень сучасної школи другого", – розповіла журналістам "Слідство.Інфо" голова так званої школи. Вчителька початкових класів додає: "А тут ми вже самі заздалегідь пішли, якби небагато. Ми трирічною йдемо. Ми розділили весь процес навчання (у початковій школі — ред.) на три роки".

Під час екскурсії школою журналісти ознайомилися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання, тобто радянських часів.

"Вона розрахована на три роки, тому ми й взяли її. Шістдесят шостий рік видання. Натомість діти знають математику дуже добре", — каже вчителька початкових класів.

Підручник з арифметики за 1966 рік. Фото: Слідство Інфо

Документи учнів зберігаються у двох установах, створюючи видимість освітнього процесу. Проте насправді діти щодня відвідують цю "церковну школу".

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її дочки лежать в іншій школі, яка є легальною, а навчання відбувається при монастирі.

"Є приватний ліцей у Хотянівці під Києвом, він із ліцензією, видає документи державного зразка. Ми забрали документи [дитини] зі школи і завезли туди. Ми там зареєстровані, нас переводять із класу в клас, усі документи, відомості заповнюються. І по документах, для держави вони там вчаться, їздять у Хотянівку чи не їздять", — розповідає жінка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у мовній школі Києва спалахнув скандал. Власниця відділення школи з вивчення англійської для дітей та підлітків звернулася до дітей російською, а на зауваження матерів відповіла грубістю.