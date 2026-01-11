Когда в Киеве улучшится ситуация со светом и теплом: Свириденко назвала сроки

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Столичные энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной вражеской атаки на инфраструктуру Киева. Однако для существенного улучшения ситуации потребуется еще несколько дней.

Что нужно знать:

Ситуацию осложнили сильные морозы и сложные погодные условия

Подача тепла и электроэнергии в городе уже частично восстановлена в рекордные сроки

В настоящее время в столице продолжают действовать плановые и экстренные отключения электроэнергии

Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, отсутствие света и тепла — тяжелое испытание для жителей, особенно в мороз, потому основная задача — как можно скорее вернуть людям базовые условия жизни.

По Киеву россияне совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно усложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры объяснила она.

Также Свириденко говорит, что сейчас в столице по объективным причинам сохраняются плановые и экстренные отключения. Для окончательного улучшения ситуации необходимо время. Ориентировочная дата восстановления нормального энергоснабжения — четверг, 15 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на пятницу, 9 января, Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. В результате в Киеве есть погибшие, среди которых медик, а также есть пострадавшие. В ряде районов города произошли проблемы с отоплением и светом.