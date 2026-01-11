Коли у Києві покращиться ситуація зі світлом та теплом: Свириденко назвала строки

Комунальні служби працюють у посиленому режимі

Столичні енергетики продовжують ліквідувати наслідки масштабної ворожої атаки на інфраструктуру Києва. Однак для суттєвого покращення ситуації потрібно ще кілька днів.

Що потрібно знати:

Ситуацію ускладнили сильні морози та складні погодні умови

Подача тепла та електроенергії у місті вже частково відновлено у рекордні строки

Наразі у столиці продовжують діяти планові та екстрені відключення електроенергії

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, відсутність світла та тепла — важке випробування для мешканців, особливо в мороз, тому основне завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя.

По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури пояснила вона.

Також Свириденко каже, що зараз у столиці з об’єктивних причин зберігаються планові та екстрені відключення. Для остаточного поліпшення ситуації потрібен час. Орієнтовна дата відновлення нормального енергопостачання – четвер, 15 січня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія зробила масовану комбіновану атаку на Україну. В результаті в Києві є загиблі, серед яких медик, а також постраждалі. У низці районів міста сталися проблеми з опаленням та світлом.