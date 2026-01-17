Люди будут платить сами? За чей счет будут ремонтировать лопнутые трубы в Киеве

Эксперт Игнатьев рассказал, где лежит предел ответственности между коммунальными службами и совладельцами жилья

Во время сильных морозов в некоторых домах столицы полопались трубы системы отопления. Это событие вызывает немало вопросов, в частности: за чьи средства будет производиться ремонт.

Ответ дал Станислав Игнатьев, энергетический эксперт Украинского института будущего, в материале "Телеграфа": В Киеве рвет трубы отопления из-за неслитой воды: сколько будет длиться ремонт и кто его оплатит .

Что нужно знать:

Прорыв труб в столице произошел из-за того, что коммунальные службы не успели слить воду из системы

Оплата ремонта может производиться за средства городского и государственного бюджета, но не повсюду

Возможно, власти Киева введут какую-то систему компенсации расходов

Лопнутые трубы в Киеве. Фото: открытые источники

По словам Игнатьева, городскую инфраструктуру финансируют из резервного фонда – городского или государственного бюджета. То есть лопнутые трубы в домах вне квартир будут вероятнее ремонтировать за бюджетные средства. Но в домах возникает проблема, когда заканчивается предел балансовой принадлежности. То есть, если пострадавшая инфраструктура находится за домовым счетчиком, владельцы жилья будут сами вынуждены проводить ремонтные работы.

"Возможно, будет срочно принята какая-то городская бюджетная программа — хотя бы по частичной компенсации. Или, например, предусмотрят предоставление расходных материалов со стороны городской администрации, а работы уже будут выполнять владельцы жилья. Это было бы логично в такой ситуации, поскольку средства в столице есть", — говорит эксперт.

Лопнутые батареи в Киеве. Фото: открытые источники

Он добавляет, что схожая программа компенсаций уже работает в Харькове. Там городской совет финансирует замену окон, а владельцы нанимают бригады для установки. Предел ответственности городских коммунальных служб за восстановление воды и тепла заканчивается на входе в дом. Все остальное – ответственность совладельцев жилья или управляющей компании.

