Люди платитимуть самі? За чий кошт ремонтуватимуть лопнуті труби в Києві

Експерт Ігнатьєв розповів, де лежить межа відповідальності між комунальними службами та співвласниками житла

Під час сильних морозів в деяких будинках столиці полопались труби системи опалення. Ця подія викликає чимало питань, зокрема: за чиї кошти проводитимуть ремонт.

Відповідь дав Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, у матеріалі "Телеграфу": У Києві рве труби опалення через незлиту воду: скільки триватиме ремонт і хто його оплатить.

Що треба знати:

Прорив труб у столиці стався через те, що комунальні служби не встигли злити воду з системи

Оплата ремонту може відбуватись за кошти міського та державного бюджету, але не всюди

Можливо влада Києва запровадить якусь систему компенсації витрат

Лопнуті труби в Києві. Фото: відкриті джерела

За словами Ігнатьєва, міську інфраструктуру фінансують з резервного фонду — міського або державного бюджету. Тобто лопнуті труби в будинках поза квартирами ймовірніше ремонтуватимуть за бюджетні кошти. Але у будинках виникає проблема, коли закінчується межа балансової належності. Тобто, якщо постраждала інфраструктура знаходиться за будинковим лічильником, власники житла будуть самі змушені проводити ремонтні роботи.

"Можливо, буде терміново прийнята якась міська бюджетна програма — хоча б по частковій компенсації. Або, наприклад, передбачать надання витратних матеріалів з боку міської адміністрації, а роботи вже будуть виконувати власники житла. Це було б логічно в такій ситуації, оскільки кошти у столиці є", — каже експерт.

Лопнуті батареї в Києві. Фото: відкриті джерела

Він додає, що схожа програма компенсацій вже працює в Харкові. Адже там міська рада фінансує заміну вікон, а власники винаймають бригади для встановлення. Межа відповідальності міських комунальних служб за відновлення води та тепла закінчується на вході у будинок. Все інше — відповідальність співвласників житла або керуючої компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто відповідальний за лопнуті труби в Києві та як їх покарають.