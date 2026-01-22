Ждать недолго? Когда Киев может вернуться к графикам отключений

Через неделю можно будет спрогнозировать, насколько ситуация с энергоснабжением столицы будет улучшаться

Уже вторую неделю Киев живет в режиме экстренных отключений света. Некоторые районы находятся без энергоснабжения до 20 часов, но шанс на улучшение ситуации все же есть.

Многое будет зависеть от возможности защитить ключевые объекты от российских обстрелов. Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты в сфере энергетики.

Когда возможно улучшение ситуации в Киеве

Глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра пояснил, что точно предсказать, когда Киев вернется к графикам плановых отключений, невозможно. По его словам, на улучшение ситуации можно надеяться через 5 -7 дней.

"На следующей неделе должно быть легче, чтобы только снова россияне не ударили сильно. При отсутствии новых ударов графики могут составить примерно 3-3,5 очереди", — отметил эксперт.

По его словам, это означает, что киевляне будут иметь свет около 12 часов в сутки. Что несколько жестче, чем было месяц назад, к новогодним праздникам.

"Где-то 3-3,5 очереди, 12 часов со светом в сутки, то есть немного жестче, чем до НГ, то есть месяц назад", — сказал Голиздра.

Александр Голиздра

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также дал схожие прогнозы. По его словам, скоро возможно возвращение столицы к стабильным графикам.

"Я могу надеяться, что где-то за 5-7 дней в Киеве можно будет хотя бы четко работать по графику. Электричество будет доступнее при таких температурах. Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавит полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это разрешит ситуацию, сейчас нельзя", — отметил Харченко.

Александр Харченко

Как быстро Киев сможет отказаться от графиков

Александр Голиздра считает, что на восстановление сетей передачи и распределения электроэнергии до состояния условного "октября 2025 года" уйдет несколько месяцев. А спрогнозировать сроки возобновления генерации еще труднее, но это тоже будет занимать месяцы тяжелой работы.

Александр Голиздра

