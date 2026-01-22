Чекати недовго? Коли Київ може повернутись до графіків відключень

Через тиждень можна буде спрогнозувати на скільки ситуація з енергопостачанням столиці покращуватиметься

Вже другий тиждень Київ живе в режимі екстрених відключень світла. Деякі райони перебувають без енергопостачання до 20 годин, але шанс на покращення ситуації все ж є.

Багато чого буде залежати від спроможності захистити ключові об'єкти від російських обстрілів. Про це "Телеграфу" розповіли експерти в сфері енергетики.

Коли можливе покращення ситуації в Києві

Голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра пояснив, що точно передбачити, коли Київ повернеться до графіків планових відключень, неможливо. За його словами на поліпшення ситуації можна днів.

"Наступного тижня має бути легше, аби тільки знову росіяни не вдарили сильно. За умови відсутності нових ударів графіки можуть становити приблизно 3-3,5 черги", — зазначив експерт.

За його словами це означає, що кияни матимуть світло близько 12 годин на добу. Що трохи жорсткіше, ніж було місяць тому, до новорічних свят.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також дав схожі прогнози. За його словами скоро можливе повернення столиці до стабільних графіків.

"Я можу сподіватися, що десь за 5-7 днів у Києві можна буде хоча б чітко працювати за графіком. Електрика буде доступніша за таких температур. Ми ще не рахували точно, але я думаю, що це додає півтори-дві години на добу. Але сказати, що це вирішить ситуацію, зараз не можна" — зазначив Харченко.

Як швидко Київ зможе відмовитися від графіків

Олександр Голіздра вважає, що на відновлення мереж передачі та розподілу електроенергії до стану умовного "жовтня 2025 року" потрібно кілька місяців. А спрогнозувати строки відновлення генерації ще важче, але це теж займатиме місяці важкої роботи.

