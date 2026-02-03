Целый палаточный городок под землей в Киеве. Фото дня, сделанное во время массированной атаки РФ 3 февраля

Из-за России под землей вынуждены ночевать дети и домашние любимцы

В ходе массированной атаки на Украину ночью и утром 3 февраля россияне ударили по Киеву баллистикой и беспилотниками. Многие киевляне, прячась от вражеских ракет и дронов, провели очередную ночь в метро.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также находился в подземке и сделал красноречивое фото дня на станции Дорогожичи. На кадре — ночевка киевлян в метро. Люди приходят с маленькими легкими палатками, которые устанавливают под стенами станции. Таким образом, они создают себе хоть какое-то личное пространство, где можно поспать. На станции возникает настоящий палаточный городок.

Очередная ночь в метро из-за вражеских обстрелов

Палаток немало. Кто-то также приносит раскладные стулья, раскладушки. В целом чувствуется, что киевляне подготовлены к ночевкам в укрытии. Нет хаоса, палатки и стулья стоят в определенном порядке.

Из-за российских обстрелов в метро ночуют много детей. Немало детских колясок. Также люди берут в подземку любимцев — собачек и котиков.

Киевляне ночевали в метро

От агрессии РФ страдают не только люди

Дети вынуждены спать в подземке

Люди приходят семьями

Атака России на Киев 3 января — что известно

Из-за обстрелов в столице пострадали пять человек. Последствия зафиксированы в пяти районах столицы.

Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу возник пожар на территории заведения дошкольного образования.

по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу возник пожар на территории заведения дошкольного образования. Деснянский район: попадание по территории админздания и на открытой территории.

попадание по территории админздания и на открытой территории. Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. По другому адресу – пожар и разрушение в складском здании.

на одной из локаций произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. По другому адресу – пожар и разрушение в складском здании. Печерский район: Есть попадание по территории АЗС, повреждено ее здание четыре припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.

Есть попадание по территории АЗС, повреждено ее здание четыре припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие. Шевченковский район: произошло возгорание в многоэтажке.

Напомним, Ян Доброносов также показал последствия попадания по 22-этажному дому в Шевченковском районе. Там горело несколько квартир.