Россия атаковала Трипольскую ТЭС: где она находится и какие области питает

В 2024 году станцию полностью разрушили

В ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный массированный удар по Киеву и Украине. Под ударом оказались энергетические объекты, в том числе и Трипольская ТЭС.

Что нужно знать:

Трипольская ТЭС до войны имела мощность 1800 МВт

За последние три года по станции били по меньшей мере 4 раза

ТЭС питает не только Киев и область

"Телеграф" расскажет, какие регионы она питает и сколько раз по ней били за последние годы. Заметим, что во время атаки в апреле 2024 года станция была полностью разрушена.

Сколько раз атаковали Трипольскую ТЭС

11 апреля 2024 года — станцию полностью уничтожили ракетами. Тогда Россия нанесла массированный удар, который силы ПВО смогли отразить частично. Атака привела к полному разрушению станции.

Трипольская ТЭС после атаки 11 апреля 2025 года. Фото: открытые источники

8 сентября 2025 года — россияне ударили "шахедами" по Трипольской ТЭС. Было зафиксировано не менее 19 попаданий.

россияне ударили "шахедами" по Трипольской ТЭС. Было зафиксировано не менее 19 попаданий. 8 ноября 2025 года — произошел массированный удар на тепловые станции "Центрэнерго", в том числе и Трипольскую ТЭС. Станцию полностью остановили из-за ракетной и дроновой атаки.

произошел массированный удар на тепловые станции "Центрэнерго", в том числе и Трипольскую ТЭС. Станцию полностью остановили из-за ракетной и дроновой атаки. 3 февраля 2026 г. — по данным Минэнерго во время атаки России пострадала Трипольская ТЭС и другие энергетические объекты в областях.

Какие регионы питает Трипольская ТЭС и где находится

Трипольская ТЭС находится в Киевской области в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища. Мощность ТЭС до российских атак составляла 1800 МВт, то есть 57% потребностей. С начала работы электростанция сгенерировала более 350 млрд кВтч электроэнергии и 5,5 млн Гкал тепла. Эта станция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Предприятие занимает площадь 281,3 га.

Трипольская ТЭС. Фото: Википедия

Заметим, что после атаки 3 февраля 2026 о состоянии ТЭС и ее работе не сообщалось. Однако есть данные, что она была одним из объектов атаки. Кроме того, вышеприведенные цифры о мощности соответствуют довоенным годам, сейчас данные совсем другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала 3 февраля Винницкую область, где находится Ладыжинская ТЭС.