Киевская святыня была общежитием: уникальное фото 1967 показало Лавру в новом ракурсе

Фото из популярного сообщества напоминает о сложном и противоречивом периоде в истории самой известной киевской святыни

Уникальное фото 1967 показывает Ковнировскую колокольню Киево-Печерской лавры в совершенно неожиданной роли. Вместо монахов в помещениях барочного памятника XVIII века жили обычные советские граждане.

Фотография из популярного сообщества "Старые фото Киева", которым поделилась Марина Черемис, напоминает о сложном и противоречивом периоде в истории самой известной киевской святыни. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Когда святыня стала коммуналкой

Снимок фиксирует странный, на первый взгляд момент: торжественная барочная архитектура середины XVIII века, украшенная изящным лепным орнаментом и позолотой, служит фоном для вполне бытовой советской реальности. Именно этот контраст и создает особую атмосферу кадра, заставляя задуматься о судьбе украинских памятников в XX веке.

В 1967 году Киево-Печерская лавра как монастырь не функционировала. После закрытия при советской власти в помещениях бывшей обители разместились музеи, разные учреждения, а часть келий и хозяйственных построек отдали под жилье. Для многих киевлян того времени Лавра была не только выдающимся архитектурным памятником, но и вполне прозаичным местом работы или даже жительства, что сегодня трудно себе представить.

Фото: Марина Черемис

Ковнировская колокольня: архитектурный шедевр

Колокольню на Дальних пещерах построили в 1752–1761 годах по проекту архитектора Петра Нейолова. Строительством руководил лаврский мастер Степан Ковнир, имя которого и закрепилось за сооружением.

Это стройная восьмигранная двухъярусная каменная колокольня высотой около 41 метра. Нижний ярус имеет арочный проезд и служебные помещения, верхний украшен коринфскими колоннами и колокольными арками. Фасады украшены тонким лепным орнаментом с растительными и ленточными мотивами. Купол и шпили были покрыты позолоченной медью – на позолоту ушло несколько килограммов золота.

От духовного центра до "квадратных метров"

Советские власти коренным образом изменили назначение Лавры. Монастырская жизнь прекратилась, а территория стала жить новой, чисто мирской жизнью. Кельи превратились в квартиры, церкви — в склады или музейные залы, а колокола замолчали на десятилетия.

Этот период оставил глубокий след в истории памятника. С одной стороны, советские власти финансировали реставрационные работы: в частности, значительные работы и на самой колокольне проводили в 1959–1962 годах. С другой стороны, духовная функция комплекса была полностью уничтожена, а уникальные архитектурные сооружения использовались утилитарно, без учета их сакрального значения.

Отделка колокольни

Интересный факт: Ковнировская колокольня расположена у церкви Рождества Богородицы на Дальних пещерах и считается одной из лучших достопримечательностей барочной архитектуры XVIII века в ансамбле Киево-Печерской лавры.

От реставрации к возрождению

В XX веке колокольня пережила несколько этапов реставрации, что позволило сохранить ее архитектурную ценность. После восстановления независимости Украины и возрождения монастырской жизни Лавра снова стала православной святыней. Ковнировская колокольня вернулась к своему первоначальному предназначению как часть целостного духовного и музейного ансамбля.

Отделка колокольни

Сегодня это барочное сооружение остается одним из самых ярких примеров украинской архитектуры времен барокко и важной частью всемирно известного комплекса Киево-Печерской лавры.

Почему такие фото важны

Архивные фотографии, как эта 1967 года, имеют огромную ценность для понимания истории города. Они напоминают, что даже самые известные киевские святыни прошли сложный и спорный путь в XX веке. Эти снимки помогают увидеть Лавру не только как "открытку", а как живое пространство, где менялись эпохи, власти и человеческие судьбы.

Они – это не просто ностальгия. Это документальные свидетельства о том, как история влияла на архитектуру, как идеология меняла пространство и как память о прошлом помогает лучше понять настоящее.

