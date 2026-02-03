Ціле наметове містечко під землею в Києві. Фото дня, зроблене під час масованої атаки РФ 3 лютого
Через Росію під землею змушені ночувати діти та домашні улюбленці
В ході масованої атаки на Україну вночі та вранці 3 лютого, росіяни вдарили по Києву балістикою та безпілотниками. Багато киян, ховаючись від ворожих ракет та дронів, провели чергову ніч у метро.
Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також був у підземці та зробив промовисте фото дня на станції Дорогожичі. На кадрі — ночівля киян у метро. Люди приходять з маленькими легкими наметами, які встановлюють під стінами станції. Таким чином вони створюють собі хоч якійсь особистий простір, де можна поспати. На станції утворюється справжнє наметове містечко.
Наметів чимало. Хтось також приносить розкладні стільці, розкладачки. Загалом відчувається, що кияни підготовані до ночівель в укритті. Нема хаосу, намети та стільці стоять у певному порядку.
Через російські обстріли у метро ночує багато дітей. Чимало дитячих візків. Також люди беруть в підземку улюбленців — песиків та котиків.
Атака Росії на Київ 3 січня — що відомо
Через обстріл у столиці постраждали п'ятеро людей. Наслідки зафіксовано у п'яти районах столиці.
- Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти.
- Деснянський район: є влучання по території адмінбудівлі та на відкритій території.
- Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. За іншою адресою — пожежа та руйнування у складській будівлі.
- Печерський район: Є влучання по території АЗС, пошкоджена її будівля чотири припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.
- Шевченківський район: сталося займання у багатоповерхівці.
Нагадаємо, Ян Доброносов також показав наслідки влучання по 22-поверховому будинку у Шевченківському районі. Там горіли кілька квартир.