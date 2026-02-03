Ціле наметове містечко під землею в Києві. Фото дня, зроблене під час масованої атаки РФ 3 лютого

Через Росію під землею змушені ночувати діти та домашні улюбленці

В ході масованої атаки на Україну вночі та вранці 3 лютого, росіяни вдарили по Києву балістикою та безпілотниками. Багато киян, ховаючись від ворожих ракет та дронів, провели чергову ніч у метро.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов також був у підземці та зробив промовисте фото дня на станції Дорогожичі. На кадрі — ночівля киян у метро. Люди приходять з маленькими легкими наметами, які встановлюють під стінами станції. Таким чином вони створюють собі хоч якійсь особистий простір, де можна поспати. На станції утворюється справжнє наметове містечко.

Чергова ніч у метро через ворожі обстріли

Наметів чимало. Хтось також приносить розкладні стільці, розкладачки. Загалом відчувається, що кияни підготовані до ночівель в укритті. Нема хаосу, намети та стільці стоять у певному порядку.

Через російські обстріли у метро ночує багато дітей. Чимало дитячих візків. Також люди беруть в підземку улюбленців — песиків та котиків.

Кияни ночували у метро

Від агресії РФ страждають не лише люди

Діти змушені спати у підземці

Люди приходять родинами

Атака Росії на Київ 3 січня — що відомо

Через обстріл у столиці постраждали п'ятеро людей. Наслідки зафіксовано у п'яти районах столиці.

Дніпровський район: на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти.

на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти. Деснянський район: є влучання по території адмінбудівлі та на відкритій території.

є влучання по території адмінбудівлі та на відкритій території. Дарницький район: на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. За іншою адресою — пожежа та руйнування у складській будівлі.

на одній із локацій сталася пожежа та руйнування на 26 поверсі багатоповерхівки, одна людина постраждала. Також пошкоджено фасад та скління житлового будинку. За іншою адресою — пожежа та руйнування у складській будівлі. Печерський район: Є влучання по території АЗС, пошкоджена її будівля чотири припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття.

Є влучання по території АЗС, пошкоджена її будівля чотири припарковані авто, лінія електропередач та дорожнє покриття. Шевченківський район: сталося займання у багатоповерхівці.

Нагадаємо, Ян Доброносов також показав наслідки влучання по 22-поверховому будинку у Шевченківському районі. Там горіли кілька квартир.