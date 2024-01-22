Укр

С Днем Соборности 2026, Украина! Самые патриотичные открытки и картинки

Автор
Татьяна Кармазина ,
Дата публикации
Читати українською
Автор
21035
Победы и мира нашей Украине! Новость обновлена 22 января 2026, 09:01
Победы и мира нашей Украине!. Фото Телеграф

В честь Дня Соборности Украины 22 января поздравьте близких в соцсетях

В Украине каждый год, 22 января, отмечается большой государственный праздник — День Соборности Украины. Это важное событие в 2026 году приходится на четверг. В этот день украинцы обменяются поздравлениями, желают друг другу мира и единения, потому что именно в этом наша сила.

День Соборности Украины является днем, когда отмечается подписание Акта воссоединения (известного позднее как "Акт Злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской Народной республики (ЗУНР) в 1919 году. Это событие символизировало объединение республик и создание единого государства. Несмотря на то, что реальное объединение украинских территорий не произошло, это событие оказало значительное влияние на дальнейшую историю Украины.

Хотя 22 января считается официальным праздником в стране, он не включен в список государственных выходных дней. Кроме того, в настоящее время действует военное положение, которое отменяет все дополнительные выходные в связи с различными праздниками.

В честь Дня Соборности Украины "Телеграф" подготовил красивые и патриотические открытки и картинки, которые читатели могут отправить своим близким, друзьям, родственникам и другим знакомым через социальные сети и мессенджеры.

открытка с днем соборности украины 22 января
открытка с днем соборности украины
открытка с днем соборности украины 2026
открытка одна единая соборная украина
открытка с днем соборности украины 22 января
открытка поздравляем с днем соборности украины
открытка с днем соборности украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли праздник 8 Марта в Украине. Что известно о его отмене и есть ли дополнительный выходной.

Теги:
#Поздравления #Праздники #День Соборности Украины #Открытки #День Соборности