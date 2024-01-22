С Днем Соборности 2026, Украина! Самые патриотичные открытки и картинки

В честь Дня Соборности Украины 22 января поздравьте близких в соцсетях

В Украине каждый год, 22 января, отмечается большой государственный праздник — День Соборности Украины. Это важное событие в 2026 году приходится на четверг. В этот день украинцы обменяются поздравлениями, желают друг другу мира и единения, потому что именно в этом наша сила.

День Соборности Украины является днем, когда отмечается подписание Акта воссоединения (известного позднее как "Акт Злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западноукраинской Народной республики (ЗУНР) в 1919 году. Это событие символизировало объединение республик и создание единого государства. Несмотря на то, что реальное объединение украинских территорий не произошло, это событие оказало значительное влияние на дальнейшую историю Украины.

Хотя 22 января считается официальным праздником в стране, он не включен в список государственных выходных дней. Кроме того, в настоящее время действует военное положение, которое отменяет все дополнительные выходные в связи с различными праздниками.

