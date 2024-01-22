З Днем Соборності 2026, Україно! Найпатріотичніші листівки та картинки

На честь Дня Соборності України 22 січня привітайте близьких у соцмережах

В Украині щороку, 22 січня, відзначається велике державне свято — День Соборності України. Ця важлива подія в 2026 році припадає на четвер. В цей день українці обмініються привітаннями, бажають один одному миру та єднання, бо саме в цьому наша сила.

День Соборності України є днем, коли відзначається підписання Акту возз'єднання (відомого пізніше як "Акт Злуки") Української народної республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної республіки (ЗУНР) у 1919 році. Ця подія символізувала об’єднання республік і створення єдиної держави. Попри те, що реального об’єднання українських територій не відбулося, ця подія значно вплинула на подальшу історію України.

Хоча 22 січня вважається офіційним святом у країні, воно не включене до списку державних вихідних днів. Крім того, нині діє воєнний стан, який скасовує всі додаткові вихідні у зв’язку з різними святами.

