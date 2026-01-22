Во Львов мчат "плюсы", но потом резко похолодает: когда ждать температурных качелей
Осадки будут практически регулярными
Во Львов грядет кратковременное, но серьезное потепление. Буквально за считанные дни воздух прогреется до "плюсов".
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.
Так, по данным синоптиков сервиса meteo.ua, с 24 января в городе начнет теплеть, а 25 числа температура воздуха может находится в пределах 0+1 градуса. Теплые дни, вероятно, продержаться до 2 февраля, когда похолодает до -15. В этот промежуток времени возможны осадки в виде снега.
Аналогичного мнения придерживаются и специалисты meteofor. Они прогнозируют потепление с 23 января по 1 февраля. В самые теплые дни, например, 28 января столбики термометров могут поднятся до уровня -1+3 градуса. С приходом февраля возможно небольшое похолодание, но не такое сильное, как считают коллеги — до -4 градусов. Возможны дожди и снег.
Потепление в Украине
Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.
Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.
