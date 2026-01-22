До Львова мчать "плюси", але потім різко похолодає: коли чекати на температурні гойдалки

Опади будуть практично регулярними

До Львова йде короткочасне, але серйозне потепління. Буквально за лічені дні повітря прогріється до "плюсів".

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними синоптиків сервісу meteo.ua, з 24 січня у місті почне тепліти, а 25 числа температура повітря може перебувати в межах 0+1 градуса. Теплі дні, вірогідно, протримаються до 2 лютого, коли похолодає до -15. У цей період можливі опади у вигляді снігу.

Аналогічної думки дотримуються і фахівці Meteofor. Вони прогнозують потепління з 23 січня до 1 лютого. У найтепліші дні, наприклад, 28 січня стовпчики термометрів можуть піднятися до рівня -1+3 градуси. З приходом лютого можливе невелике похолодання, але не таке сильне, як вважають колеги, — до -4 градусів. Можливі дощі та сніг.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

