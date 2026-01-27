Жителей просят не выходить из дома. Что происходит в Бродах во Львовской области после атаки РФ (фото, видео)
Во Львовской области в Бродах после российской атаки местные жалуются на неприятный запах. В школах уже отменили занятия, а детские садики перевели на закрытый режим.
Об этом сообщает городской совет. В городе возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.
Что нужно знать:
- Утром 27 января Россия ударила по Львовщине "шахедами"
- Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры
- Жертв и пострадавших нет
Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, Россия атаковала Львовщину дронами. По предварительным данным, попадание произошло в Золочевском районе, в Бродах. Отметим, что расстояние от Бродов до Львова составляет более 103 км.
По сети уже распространяются фото и видео огромного столба черного дыма. Вероятнее всего, он повлиял на качество воздуха и неприятный запах, на который жалуются местные.
Козицкий подчеркнул, что есть попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Жители Бродов призывают не открывать окна на проветривание, минимизировать пребывание на улице и пить больше воды.
В городе уже отменена учеба в школах, садики работают в закрытом режиме. Специалисты замеряют показатели воздуха, результаты обещают обнародовать со временем.
