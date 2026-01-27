Жителей просят не выходить из дома. Что происходит в Бродах во Львовской области после атаки РФ (фото, видео)

Зафиксировано попадание в результате удара

Во Львовской области в Бродах после российской атаки местные жалуются на неприятный запах. В школах уже отменили занятия, а детские садики перевели на закрытый режим.

Об этом сообщает городской совет. В городе возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов.

Что нужно знать:

Утром 27 января Россия ударила по Львовщине "шахедами"

Зафиксировано попадание в объект инфраструктуры

Жертв и пострадавших нет

Подымение в Бродах. Фото: местные каналы

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, Россия атаковала Львовщину дронами. По предварительным данным, попадание произошло в Золочевском районе, в Бродах. Отметим, что расстояние от Бродов до Львова составляет более 103 км.

Расстояние от Бродов до Львова

По сети уже распространяются фото и видео огромного столба черного дыма. Вероятнее всего, он повлиял на качество воздуха и неприятный запах, на который жалуются местные.

Дым после взрыва во Львовской области. Фото: местные каналы

Козицкий подчеркнул, что есть попадание в инфраструктурный объект. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Жители Бродов призывают не открывать окна на проветривание, минимизировать пребывание на улице и пить больше воды.

В городе уже отменена учеба в школах, садики работают в закрытом режиме. Специалисты замеряют показатели воздуха, результаты обещают обнародовать со временем.

