Жителів просять не виходити з дому. Що коїться в Бродах на Львівщині після атаки РФ (фото, відео)

Зафіксовано влучання внаслідок удару

На Львівщині у Бродах після російської атаки місцеві скаржаться на неприємний запах. У школах вже скасували заняття, а дитячі садочки перевели на закритий режим.

Про це повідомляє міська рада. Зазначається, що у місті виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів.

Що треба знати:

Зранку 27 січня Росія вдарила по Львівщині "шахедами"

Зафіксовано влучання в об'єкт інфраструктури

Жертв та постраждалих немає

Задимлення в Бродах. Фото: місцеві канали

Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, Росія атакувала Львівщину дронами. За попередніми даними, влучання сталось у Золочівському районі, зокрема у Бродах. Зауважимо, що відстань від Бродів до Львова складає понад 103 км.

Відстань від Бродів до Львова

Мережею вже ширяться фото та відео величезного стовпа чорного диму. Ймовірніше він вплинув на якість повітря та неприємний запах, на який скаржаться місцеві.

Дим після вибуху на Львівщині. Фото: місцеві канали

Козицький наголосив, що є влучання в інфраструктурний об’єкт. Обійшлось без жертв та постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Наразі жителів Бродів закликають не відкривати вікна на провітрювання, мінімізувати перебування на вулиці та пити більше води.

У місті вже скасовано навчання у школах, садочки працюють у закритому режимі. Фахівці заміряють показники повітря, результати обіцяють оприлюднити згодом.

