Россия била баллистикой и "шахедами" по инфраструктуре и домам: есть погибшие и много пострадавших (фото, видео)

Под ударом была столица и прифронтовые области

Россия обстреляла Украину баллистическими ракетами и запустила десятки дронов-шахедов. В нескольких областях есть разрушения и погибшие.

Что нужно знать:

В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданских

В Киевской, Одесской, Днепропетровской области РФ ударила по энергетической инфраструктуре

4 погибших и есть раненые после удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом

Под атакой была не только энергетическая инфраструктура Киева и части Киевской области, где из-за ударов РФ ввели аварийные отключения электроэнергии. Враг бил по Харькову и области, Одесской, Запорожской и Днепропетровской областям.

Харьковская область

В Харькове россияне убили четырех и ранили шесть человек, ударив по терминалу Новой почты в пригороде. Прокуратура сообщает, что сначала били двумя ракетами "Искандер-М" и позже еще четырьмя БпЛА типа "Герань-2".

Разрушенный терминал НП/Харьковская ОВА

Пожарные на месте попадания/ Прокуратура Украины

Также повреждены две заправочные станции (АЗС) и горел детский санаторий в Шевченковском районе города. Как сообщил мэр Игорь Терехов, в него ударили "шахедом". Также пострадали дома, авто ГСЧС и электросети в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

Одесская область

В Одессе шесть пострадавших, рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Враг повредил энергообъекты, жилые дома, били по больнице, детсаду, луна-парку и т.д. Двое травмированных госпитализированы.

Последствия удара по Одессе в ночь на 13 января/Одесская ОВА

Повреждены частные авто/Одесская ОВА

Днепропетровская область

На Днепропетровщине удар пришелся на Криворожье. Целили по ТЭС. По данным главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, избивали ракетами и беспилотниками Зеленодольскую общину. Кроме пострадавшей инфраструктуры, есть раненая. Без пострадавшего не обошлось и в Синельниковском районе. Удары по домам также отмечены в Днепровском и Никопольском районе.

Поврежденное жилье в Днепропетровской области.

Запорожская область

Запорожская область находилась под активными авиаударами РФ. Более 610 дронов, из которых большинство FPV атаковали область, РФ более 290 раз наносила авиаудары. В Запорожском районе ранен человек.

