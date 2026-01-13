Росія била балістикою та "шахедами" по інфраструктурі та будинках: є загиблі й багато постраждалих (фото, відео)

Під ударом була столиця і прифронтові області

Росія обстріляла Україну балістичними ракетами та запустила десятки дронів-"шахедів". В кількох областях є руйнування та загиблі.

Що потрібно знати:

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед цивільних

В Київській, Одеській, Дніпропетровській області РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі

4 загиблих та поранені після удару по терміналу "Нової пошти" під Харковом

Під атакою була не тільки енергетична інфраструктура Києва та частини Київської області, де через удари РФ ввели аварійні відключення електроенергії. Ворог бив по Харкову й області, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Харківська область

В Харкові росіяни вбили чотирьох та поранили шістьох людей, вдаривши по терміналу Нової пошти в передмісті. Прокуратура повідомляє, що спочатку били двома ракетами "Іскандер-М" та пізніше ще чотирма БпЛА типу "Герань-2".

Зруйнований термінал НП / Харківська ОВА

Пожежні на місці влучання/ Прокуратура України

Також пошкоджені дві заправочні станції (АЗС) та горів дитячий санаторій в Шевченківському районі міста. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, в нього вдарили "шахедом". Також постраждали будинки, авто ДСНС та електромережі в Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах.

Одеська область

В Одесі шестеро постраждалих, розповів голова Одеської ОДА Олег Кіпер. Ворог пошкодив енергооб'єкти, житлові будинки, били по лікарні, дитсадку, луна-парку тощо. Двох травмованих госпіталізовано.

Наслідки удару по Одесі в ніч на 13 січня/ Одеська ОВА

Пошкоджені приватні авто/ Одеська ОВА

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині удар припав на Криворіжжя. Цілили по ТЕС. За даними голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, били ракетами та безпілотниками Зеленодольську громаду. Окрім постраждалої інфраструктури, є поранена. Без постраждалого не обійшлось і в Синельниківському районі. Удари по будинках також зафіксовані в Дніпровському та Нікопольському районі.

Пошкоджене житло в Дніпропетровській області/ Дніпропетровська ОВА

Запорізька область

Запорізька область була під активними авіаударами РФ. Понад 610 дронів, з яких більшість FPV атакували область, РФ понад 290 разів завдавала авіаударів. В Запорізькому районі поранена людина.

