Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?

У Норвегии есть программа поддержки Украины до 2030 года.

Норвегия, которая находится за тысячи километров от Украины, с начала полномасштабной агрессии РФ стала надежным союзником Киева. Современные системы ПВО NASAMS, истребители F-16, артиллерийские снаряды – лишь краткий перечень пунктов норвежской помощи.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, по объемам всеобъемлющей поддержки Украины в соотношении к ВВП Норвегия входит в ТОП-10 среди всех союзников.

Однако скандинавскую страну, крупнейшего экспортера нефти и газа в Европе, часто критикуют. Мол, сверхдоходы Норвегии от стремительного роста цен на энергоносители из-за развязанной Россией войны, не соответствуют объемам военной помощи украинцам.

Оппозиция в Норвегии призывает увеличить помощь Киеву в три раза уже в ближайшее время, в то время как премьер страны анонсирует долгожданные инвестиции в украинскую "оборонку". Это откровенно контрастирует с настроениями других союзников Киева.

О том, почему у норвежцев не наблюдается "усталости от войны", которая охватывает другие страны, и есть ли вероятность увеличения размеров поддержки со стороны Осло, в интервью "Телеграфу" рассказал Игорь Головченко — Временный поверенный в делах Украины в Норвегии.

Временный поверенный в делах Украины в Норвегии Игорь Головченко. Фото предоставлено Посольством Украины в Норвегии

Вся норвежская армия – это одна бригада

— Норвегия рядом с Украиной изначально полномасштабное вторжение, несмотря на свою географическую отдаленность. Интересно ваше мнение относительно того, почему и для норвежского правительства, и для норвежских граждан поддержка Украины остается приоритетом? Особенно когда другие страны, наоборот, рассуждают об уменьшении объемов помощи.

— Я в Норвегии уже больше года и могу подтвердить, что как на уровне норвежского общества, так и на уровне норвежской власти нет никакой "усталости от Украины". Уровень поддержки остается очень высоким.

Летом среди норвежцев был проведен соцопрос, показавший, что две трети населения поддерживают увеличение помощи Украине, а четверть населения считает, что она корректна такой, как есть. И менее 10% выступают за сокращение или прекращение помощи.

На уровне общества десятки норвежских организаций, сотни, если не тысячи, норвежцев по всей стране поддерживают по-разному Украину. Кто-то подходит на публичных мероприятиях, говорит: "Мы за вас переживаем". А кто-то ежедневно собирает донорскую помощь и отправляет грузовики с гуманитарной помощью.

Власть так же сделала очень много. Речь идет о более чем пяти миллиардах долларов общей гражданско-военной помощи, которую Норвегия как государство предоставила с начала полномасштабной войны.

Причин этому несколько, и я могу выделить три ключевых. Первое – это очень высокий уровень эмпатии. Российская агрессия против нашего государства для Норвегии абсолютно черно-белая история. То есть для них нет серых полутонов. Есть четкое понимание, что есть страна-агрессор, которая напала, и есть страна-жертва, которая защищается.

В этом плане с норвежцами достаточно просто работать. Им не нужно объяснять, что происходит, почему это для них важно. Есть такая черно-белая картина событий, в отличие от многих других конфликтов, которые сейчас продолжаются в мире.

Во-вторых, для них это вопрос их собственной безопасности и принципа: что большое государство не может напасть на маленькое государство, что-то получить и выйти из этой истории без наказания.

Норвегия — достаточно большая по площади страна, богатая, но население здесь всего 5,5 миллионов. Вся норвежская армия, чтобы вы понимали – это одна бригада. Вся безопасность государства базируется на членстве в НАТО и вере в то, что если что-нибудь начнется, кто-то придет на помощь. Поэтому для них это вопрос принципа. Норвежцы нас сильно поддерживают в рамках международных организаций, принятия любых резолюций, постановлений и решений. Они всегда в первых рядах.

И третий фактор – это осознание военной угрозы, которую несет Россия. Здесь от базового эксперта, военного аналитика до руководства государства есть очень четкое понимание того, что когда бы и чем бы ни закончилась российская агрессия против Украины, Россия как источник угрозы никуда не исчезнет. Что это милитаристическое видение у правящей верхушки России и мощный российский военно-промышленный комплекс, к сожалению, никуда не денутся.

Норвежцы понимают, что помогая нам уменьшать военный потенциал Кремля, они помогают и себе.

Норвегия – единственный сосед, на которого РФ никогда не нападала

— Имея общую границу с Россией, они наверняка осознают, в какой потенциальной опасности находятся, если Москва почувствует какую-то слабость со стороны Запада.

— Думаю, чисто в военном плане граница сама по себе не является каким-то важным фактором, потому что достаточно посмотреть на карту и понять, что россияне не будут гнать колонны танков на Мурманск, потом заворачивать на Киркенес и идти тысячи километров на юг к Осло. Это нереалистический военный план.

Условно говоря, если начинается конфликт между НАТО и Россией, то больше вопросов будет к финнам и шведам, а потом — к норвежцам. Но граница остается фактором. Если взять исторически, то Норвегия, пожалуй, единственный сосед России, от царской до современной, на которую та никогда не нападала.

У них долгое время было достаточно нормальное экономическое сотрудничество. То есть Баренцево море, рыбный промысел, какие-то пограничные контакты. Рядом с границей находятся крайние северные и малозаселенные территории. Но в 2014 году ситуация изменилась, а в 2022 — претерпела кардинальных изменений.

Единственная сфера, где Норвегия и Россия до сих пор продолжают коммуницировать – это рыболовство. Продолжаются определенные переговоры, стороны согласовывают квоты на вылов рыбы. Для Норвегии рыболовство – это важная статья экспорта и поддержки маленьких, малозаселенных поселений на севере страны. Поэтому Норвегия присоединилась ко всем санкционным пакетам ЕС против РФ, кроме допуска российских рыболовных судов в порты.

Мы с этим не согласны. Украинская сторона поднимает этот вопрос в ходе соответствующих встреч, но позиция Норвегии сохраняется.

— Есть ли в Норвегии, например, влияние российской пропаганды? Может быть, есть какие-то проявления деятельности пророссийских политических сил, как, скажем, в Германии?

— Второе из двух исключений, когда Норвегия не присоединилась к санкциям — не запретила телеканалы RT (в прошлом Russia Today) и Sputnik. Но, опять-таки, я здесь больше года и ни разу не видел их информационного присутствия.

Норвегия занимает первое место в мире по свободе СМИ, для них это принципиально. Они исходят из концепции, что население должно уметь отделять пропаганду от правды.

Представителей российского посольства на приемах западных стран я тоже не вижу. То есть они очень low-profile (не привлекая внимания – Ред.) держатся. Думаю, есть вероятность, что российские шпионы продолжают где-то сидеть и скрыто что-то делать. Но в общественном пространстве их нет.

"Объем поддержки Украины Норвегией является большим, но недостаточным"

— Если взять политическую ситуацию, недавно оппозиция в Норвегии призвала к утроению поддержки Украины. Выходит, что каждая из политических партий в стране придерживается проукраинского курса? И в чем причина такого заявления оппозиции — правительство сейчас делает недостаточно?

— В парламент Норвегии входят девять партий. Одна из них – Красная партия, по сути, это коммунисты. Для многих норвежцев удивительно, что у них в парламенте есть такая политсила. Но небольшая часть населения ходит и голосует за них.

Однако даже эта партия, когда в феврале 2023 принималась гражданская и военная Программа поддержки Нансена для Украины, не сразу, но со второй попытки присоединилась. Восемь партий из девяти подписали эту Программу и через несколько месяцев Красная партия также присоединилась. И все же это маленькая партия, которая не является определяющей.

*Для справки: Программа поддержки Нансена для Украины — это норвежская программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями украинской стороны. В сентябре 2024 года правительство Норвегии приняло решение продлить действие программы до 2030 года с соответствующим увеличением общего объема финансирования до 135 млрд норвежских крон.

По общему объему поддержки Украины со стороны Норвегии есть разные мнения, насколько адекватным он является. В моем понимании, объем помощи очень большой, но недостаточный. Он должен быть увеличен. И я, и мое руководство из Киева — в том числе президент, министр иностранных дел, министр обороны — всегда поднимаем этот вопрос во время контактов на высоком уровне.

Норвегия может делать больше. У них для этого есть финансовый ресурс, у них есть мощный ВПК с современными технологиями и достаточно большими производственными мощностями. На прошлой неделе здесь с визитом находился министр обороны Рустем Умеров. Норвегия официально объявила, что присоединяется к "датской модели" финансирования производства оружия в Украине. То есть движение идет.

Недавнее предложение об утроении помощи Украине принадлежит консерваторам, главной оппозиционной партии Норвегии (речь идет о политсиле "Хейре", возглавляемой бывшим премьером Эрной Сольберг — Ред.). Следует отметить их лидерскую роль. Я надеюсь, что правительство в сотрудничестве с оппозицией выработает решение, которое позволит значительно увеличить объем поддержки на следующий год. Как это было сделано в начале 2023 года, когда принималась Программа Нансена.

Следует поблагодарить правительство за недавнее решение продлить Программу до 2030 года и установить минимальный ежегодный порог помощи. Но именно на 2025 год помощь должна быть увеличена уже сейчас, не дожидаясь пересмотров следующего года.

Продолжаются консультации между политическими партиями в парламенте и в декабре должно быть принято окончательное решение в рамках бюджетного процесса.

— То есть существует вероятность, что будет увеличение объема помощи на следующий год?

– Да, вероятность есть.

Украинские беженцы в Норвегии – это 1,5% населения

— Также хочу вас спросить о поддержке Норвегией гражданского населения. Недавно было анонсировано, что страна приостановит прием беженцев из ряда областей на Западе Украины. Чем продиктовано такое решение?

— Это часть усилий норвежского правительства, направленная на регулирование количества беженцев, продолжающих прибывать из Украины. Их количество ежемесячно, еженедельно не является постоянным. Она то увеличивается, то уменьшается.

Я прибыл в Осло в сентябре прошлого года, и это был один из больших пиков, от которого норвежцы просто были в шоке. Тысяча человек приезжали каждую неделю в страну с населением пять миллионов. Возникал вопрос, способна ли страна принять такое количество людей. Сейчас в Норвегии примерно 76 тысяч украинских беженцев – это полтора процента населения.

И норвежцы очень помогают — это еще одна из причин благодарить норвежское правительство и местные власти. Они дают жилье, делают языковые курсы. Человек приезжает и может ходить учить норвежский, получать достаточно большую сумму помощи, которая позволяет прилично жить. То есть не нужно сразу бежать и искать худшую работу, а можно выучить язык и подаваться на какую-нибудь лучшую должность. Это одна из причин, почему люди продолжают ехать сюда.

Правительство, соответственно, пытается какими-то мерами сдержать этот поток. Решение о шести, так сказать, безопасных западных областях Украины — это часть этого. Такой критерий не идеальный, но простой. Я контактировал с Департаментом миграции и Министерством юстиции, и на самом деле нет легких альтернатив, как они могли бы как-то уменьшить количество людей.

Второй способ, которым они пытаются ограничивать количество новоприбывших – у человека, которые приезжает в Норвегию, и затем по каким-то собственным соображениям решает уехать в Украину, по возвращению могут забрать статус временной коллективной защиты. Логика норвежской власти, в принципе, ясна. Если у человека разрушено жилье, некуда возвращаться, то следует уже оставаться в Норвегии. Хотя, конечно, есть разные семейные обстоятельства у каждого. И все же это одна из мер правительства, направленных на регулирование количества беженцев.

Норвегия занимает осторожную позицию относительно инвестиций в Украину во время войны

— На сайте посольства увидела информацию о том, что вы проводили встречу с норвежским бизнесом, призывая делать инвестиции в Украину уже сейчас. Готовы ли компании делать это?

— Компаниям, которые уже есть в Украине, проще. Они понимают законодательство, специфику рынка, куда идти, к кому обращаться; у них уже наемные работники в Украине. Расширять то, что уже есть, гораздо проще. И по этому поводу есть разные позиции. Кто-то готов расширяться уже сейчас во время войны, а кто-то сократил присутствие, ждет завершения боевых действий. Кто-то сохраняет присутствие на том же уровне, и говорит, что поддерживает экономику Украины, и это правда.

Есть компании, которые рассматривают возможность выхода на рынок — кто-то делает это из соображений помочь Украине, кто-то — из бизнес-расчетов. В подавляющем большинстве это сочетание того и другого. Баланс между первым и вторым у каждой компании свой.

Я бы сказал, что они изучают рынок, но очень осторожно. Есть такая специфика, что большинство крупных компаний в Норвегии контролируется государством. Либо через собственность, когда у государства есть 51% акций, либо компании наблюдают за тем, какие шаги делает государство. Норвегия же в плане инвестиций в восстановление Украины занимает осторожную позицию.

Они работают через многосторонние форматы и механизмы. Если норвежское правительство, например, оказывает бюджетную поддержку Украине, то это делает не напрямую, а через Всемирный банк.

Если поставляют газотурбинные установки, то не напрямую, а направляя средства в ПРООН или в Энергетическое сообщество, где уже принимают решение. И норвежские компании принимают участие в тендерах наравне с другими. Для них важно, чтобы это была многосторонняя координация и сотрудничество, они не любят двухсторонние каналы.

— Вы упомянули, что у Норвегии есть мощный военно-промышленный комплекс, и, собственно, страна заявила о том, что готова инвестировать в украинскую оборону. Происходит ли уже украинско-норвежское сотрудничество в оборонном секторе, и как именно?

— Это контролируется государством и с их стороны, и с нашей.

Сотрудничество есть, в разных форматах. То есть, есть прямые поставки с норвежских складов оружия и боеприпасов. Есть сотрудничество на уровне компаний.

Сейчас речь идет о новом механизме, при котором они будут финансировать производство оружия в Украине. ВПК в Норвегии достаточно нишевое. Они делают три-четыре позиции, которые являются ключевыми. Это норвежские боеприпасы калибра 155 мм, средства ПВО NASAMS и высокие технологии. Сотрудничество идет, но это, очевидно, закрытая информация.

— Но сотрудничество с Украиной полезно и для Норвегии — изучить наш опыт, обменяться знанием?

— Да. Норвегия – богатая страна, вложившая миллиарды долларов в разработки и в энергетике, и в ВПК. Они работают на инновационное, а не экспансивное развитие. Норвежцы понимают: пройдет месяц, год, два-три, и если их военные технологии не будут на поле боя тестироваться, проверяться и совершенствоваться, они потеряют свое технологическое преимущество.