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Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?

Автор
Ольга Кирилова
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Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?
Норвегия так сильно поддерживает Украину по трем причинам. Но может ли делать больше?. Фото Коллаж "Телеграфа", фото ВС Норвегии

У Норвегии есть программа поддержки Украины до 2030 года.

Норвегия, которая находится за тысячи километров от Украины, с начала полномасштабной агрессии РФ стала надежным союзником Киева. Современные системы ПВО NASAMS, истребители F-16, артиллерийские снаряды – лишь краткий перечень пунктов норвежской помощи.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, по объемам всеобъемлющей поддержки Украины в соотношении к ВВП Норвегия входит в ТОП-10 среди всех союзников.

Однако скандинавскую страну, крупнейшего экспортера нефти и газа в Европе, часто критикуют. Мол, сверхдоходы Норвегии от стремительного роста цен на энергоносители из-за развязанной Россией войны, не соответствуют объемам военной помощи украинцам.

Оппозиция в Норвегии призывает увеличить помощь Киеву в три раза уже в ближайшее время, в то время как премьер страны анонсирует долгожданные инвестиции в украинскую "оборонку". Это откровенно контрастирует с настроениями других союзников Киева.

О том, почему у норвежцев не наблюдается "усталости от войны", которая охватывает другие страны, и есть ли вероятность увеличения размеров поддержки со стороны Осло, в интервью "Телеграфу" рассказал Игорь Головченко — Временный поверенный в делах Украины в Норвегии.

Временный поверенный в делах Украины в Норвегии Игорь Головченко
Временный поверенный в делах Украины в Норвегии Игорь Головченко. Фото предоставлено Посольством Украины в Норвегии

Вся норвежская армия – это одна бригада

— Норвегия рядом с Украиной изначально полномасштабное вторжение, несмотря на свою географическую отдаленность. Интересно ваше мнение относительно того, почему и для норвежского правительства, и для норвежских граждан поддержка Украины остается приоритетом? Особенно когда другие страны, наоборот, рассуждают об уменьшении объемов помощи.

— Я в Норвегии уже больше года и могу подтвердить, что как на уровне норвежского общества, так и на уровне норвежской власти нет никакой "усталости от Украины". Уровень поддержки остается очень высоким.

Летом среди норвежцев был проведен соцопрос, показавший, что две трети населения поддерживают увеличение помощи Украине, а четверть населения считает, что она корректна такой, как есть. И менее 10% выступают за сокращение или прекращение помощи.

На уровне общества десятки норвежских организаций, сотни, если не тысячи, норвежцев по всей стране поддерживают по-разному Украину. Кто-то подходит на публичных мероприятиях, говорит: "Мы за вас переживаем". А кто-то ежедневно собирает донорскую помощь и отправляет грузовики с гуманитарной помощью.

Власть так же сделала очень много. Речь идет о более чем пяти миллиардах долларов общей гражданско-военной помощи, которую Норвегия как государство предоставила с начала полномасштабной войны.

Причин этому несколько, и я могу выделить три ключевых. Первое – это очень высокий уровень эмпатии. Российская агрессия против нашего государства для Норвегии абсолютно черно-белая история. То есть для них нет серых полутонов. Есть четкое понимание, что есть страна-агрессор, которая напала, и есть страна-жертва, которая защищается.

В этом плане с норвежцами достаточно просто работать. Им не нужно объяснять, что происходит, почему это для них важно. Есть такая черно-белая картина событий, в отличие от многих других конфликтов, которые сейчас продолжаются в мире.

Во-вторых, для них это вопрос их собственной безопасности и принципа: что большое государство не может напасть на маленькое государство, что-то получить и выйти из этой истории без наказания.

Норвегия — достаточно большая по площади страна, богатая, но население здесь всего 5,5 миллионов. Вся норвежская армия, чтобы вы понимали – это одна бригада. Вся безопасность государства базируется на членстве в НАТО и вере в то, что если что-нибудь начнется, кто-то придет на помощь. Поэтому для них это вопрос принципа. Норвежцы нас сильно поддерживают в рамках международных организаций, принятия любых резолюций, постановлений и решений. Они всегда в первых рядах.

И третий фактор – это осознание военной угрозы, которую несет Россия. Здесь от базового эксперта, военного аналитика до руководства государства есть очень четкое понимание того, что когда бы и чем бы ни закончилась российская агрессия против Украины, Россия как источник угрозы никуда не исчезнет. Что это милитаристическое видение у правящей верхушки России и мощный российский военно-промышленный комплекс, к сожалению, никуда не денутся.

Норвежцы понимают, что помогая нам уменьшать военный потенциал Кремля, они помогают и себе.

Норвегия – единственный сосед, на которого РФ никогда не нападала

— Имея общую границу с Россией, они наверняка осознают, в какой потенциальной опасности находятся, если Москва почувствует какую-то слабость со стороны Запада.

— Думаю, чисто в военном плане граница сама по себе не является каким-то важным фактором, потому что достаточно посмотреть на карту и понять, что россияне не будут гнать колонны танков на Мурманск, потом заворачивать на Киркенес и идти тысячи километров на юг к Осло. Это нереалистический военный план.

Условно говоря, если начинается конфликт между НАТО и Россией, то больше вопросов будет к финнам и шведам, а потом — к норвежцам. Но граница остается фактором. Если взять исторически, то Норвегия, пожалуй, единственный сосед России, от царской до современной, на которую та никогда не нападала.

У них долгое время было достаточно нормальное экономическое сотрудничество. То есть Баренцево море, рыбный промысел, какие-то пограничные контакты. Рядом с границей находятся крайние северные и малозаселенные территории. Но в 2014 году ситуация изменилась, а в 2022 — претерпела кардинальных изменений.

Единственная сфера, где Норвегия и Россия до сих пор продолжают коммуницировать – это рыболовство. Продолжаются определенные переговоры, стороны согласовывают квоты на вылов рыбы. Для Норвегии рыболовство – это важная статья экспорта и поддержки маленьких, малозаселенных поселений на севере страны. Поэтому Норвегия присоединилась ко всем санкционным пакетам ЕС против РФ, кроме допуска российских рыболовных судов в порты.

Мы с этим не согласны. Украинская сторона поднимает этот вопрос в ходе соответствующих встреч, но позиция Норвегии сохраняется.

— Есть ли в Норвегии, например, влияние российской пропаганды? Может быть, есть какие-то проявления деятельности пророссийских политических сил, как, скажем, в Германии?

— Второе из двух исключений, когда Норвегия не присоединилась к санкциям — не запретила телеканалы RT (в прошлом Russia Today) и Sputnik. Но, опять-таки, я здесь больше года и ни разу не видел их информационного присутствия.

Норвегия занимает первое место в мире по свободе СМИ, для них это принципиально. Они исходят из концепции, что население должно уметь отделять пропаганду от правды.

Представителей российского посольства на приемах западных стран я тоже не вижу. То есть они очень low-profile (не привлекая внимания – Ред.) держатся. Думаю, есть вероятность, что российские шпионы продолжают где-то сидеть и скрыто что-то делать. Но в общественном пространстве их нет.

"Объем поддержки Украины Норвегией является большим, но недостаточным"

— Если взять политическую ситуацию, недавно оппозиция в Норвегии призвала к утроению поддержки Украины. Выходит, что каждая из политических партий в стране придерживается проукраинского курса? И в чем причина такого заявления оппозиции — правительство сейчас делает недостаточно?

— В парламент Норвегии входят девять партий. Одна из них – Красная партия, по сути, это коммунисты. Для многих норвежцев удивительно, что у них в парламенте есть такая политсила. Но небольшая часть населения ходит и голосует за них.

Однако даже эта партия, когда в феврале 2023 принималась гражданская и военная Программа поддержки Нансена для Украины, не сразу, но со второй попытки присоединилась. Восемь партий из девяти подписали эту Программу и через несколько месяцев Красная партия также присоединилась. И все же это маленькая партия, которая не является определяющей.

*Для справки: Программа поддержки Нансена для Украины — это норвежская программа поддержки на сумму 75 млрд норвежских крон на период 2023-2027 годов. Распределение между гражданской и военной поддержкой определяется ежегодно в соответствии с потребностями украинской стороны. В сентябре 2024 года правительство Норвегии приняло решение продлить действие программы до 2030 года с соответствующим увеличением общего объема финансирования до 135 млрд норвежских крон.

По общему объему поддержки Украины со стороны Норвегии есть разные мнения, насколько адекватным он является. В моем понимании, объем помощи очень большой, но недостаточный. Он должен быть увеличен. И я, и мое руководство из Киева — в том числе президент, министр иностранных дел, министр обороны — всегда поднимаем этот вопрос во время контактов на высоком уровне.

Норвегия может делать больше. У них для этого есть финансовый ресурс, у них есть мощный ВПК с современными технологиями и достаточно большими производственными мощностями. На прошлой неделе здесь с визитом находился министр обороны Рустем Умеров. Норвегия официально объявила, что присоединяется к "датской модели" финансирования производства оружия в Украине. То есть движение идет.

Недавнее предложение об утроении помощи Украине принадлежит консерваторам, главной оппозиционной партии Норвегии (речь идет о политсиле "Хейре", возглавляемой бывшим премьером Эрной Сольберг — Ред.). Следует отметить их лидерскую роль. Я надеюсь, что правительство в сотрудничестве с оппозицией выработает решение, которое позволит значительно увеличить объем поддержки на следующий год. Как это было сделано в начале 2023 года, когда принималась Программа Нансена.

Следует поблагодарить правительство за недавнее решение продлить Программу до 2030 года и установить минимальный ежегодный порог помощи. Но именно на 2025 год помощь должна быть увеличена уже сейчас, не дожидаясь пересмотров следующего года.

Продолжаются консультации между политическими партиями в парламенте и в декабре должно быть принято окончательное решение в рамках бюджетного процесса.

— То есть существует вероятность, что будет увеличение объема помощи на следующий год?

– Да, вероятность есть.

Украинские беженцы в Норвегии – это 1,5% населения

— Также хочу вас спросить о поддержке Норвегией гражданского населения. Недавно было анонсировано, что страна приостановит прием беженцев из ряда областей на Западе Украины. Чем продиктовано такое решение?

— Это часть усилий норвежского правительства, направленная на регулирование количества беженцев, продолжающих прибывать из Украины. Их количество ежемесячно, еженедельно не является постоянным. Она то увеличивается, то уменьшается.

Я прибыл в Осло в сентябре прошлого года, и это был один из больших пиков, от которого норвежцы просто были в шоке. Тысяча человек приезжали каждую неделю в страну с населением пять миллионов. Возникал вопрос, способна ли страна принять такое количество людей. Сейчас в Норвегии примерно 76 тысяч украинских беженцев – это полтора процента населения.

И норвежцы очень помогают — это еще одна из причин благодарить норвежское правительство и местные власти. Они дают жилье, делают языковые курсы. Человек приезжает и может ходить учить норвежский, получать достаточно большую сумму помощи, которая позволяет прилично жить. То есть не нужно сразу бежать и искать худшую работу, а можно выучить язык и подаваться на какую-нибудь лучшую должность. Это одна из причин, почему люди продолжают ехать сюда.

Правительство, соответственно, пытается какими-то мерами сдержать этот поток. Решение о шести, так сказать, безопасных западных областях Украины — это часть этого. Такой критерий не идеальный, но простой. Я контактировал с Департаментом миграции и Министерством юстиции, и на самом деле нет легких альтернатив, как они могли бы как-то уменьшить количество людей.

Второй способ, которым они пытаются ограничивать количество новоприбывших – у человека, которые приезжает в Норвегию, и затем по каким-то собственным соображениям решает уехать в Украину, по возвращению могут забрать статус временной коллективной защиты. Логика норвежской власти, в принципе, ясна. Если у человека разрушено жилье, некуда возвращаться, то следует уже оставаться в Норвегии. Хотя, конечно, есть разные семейные обстоятельства у каждого. И все же это одна из мер правительства, направленных на регулирование количества беженцев.

Норвегия занимает осторожную позицию относительно инвестиций в Украину во время войны

— На сайте посольства увидела информацию о том, что вы проводили встречу с норвежским бизнесом, призывая делать инвестиции в Украину уже сейчас. Готовы ли компании делать это?

— Компаниям, которые уже есть в Украине, проще. Они понимают законодательство, специфику рынка, куда идти, к кому обращаться; у них уже наемные работники в Украине. Расширять то, что уже есть, гораздо проще. И по этому поводу есть разные позиции. Кто-то готов расширяться уже сейчас во время войны, а кто-то сократил присутствие, ждет завершения боевых действий. Кто-то сохраняет присутствие на том же уровне, и говорит, что поддерживает экономику Украины, и это правда.

Есть компании, которые рассматривают возможность выхода на рынок — кто-то делает это из соображений помочь Украине, кто-то — из бизнес-расчетов. В подавляющем большинстве это сочетание того и другого. Баланс между первым и вторым у каждой компании свой.

Я бы сказал, что они изучают рынок, но очень осторожно. Есть такая специфика, что большинство крупных компаний в Норвегии контролируется государством. Либо через собственность, когда у государства есть 51% акций, либо компании наблюдают за тем, какие шаги делает государство. Норвегия же в плане инвестиций в восстановление Украины занимает осторожную позицию.

Они работают через многосторонние форматы и механизмы. Если норвежское правительство, например, оказывает бюджетную поддержку Украине, то это делает не напрямую, а через Всемирный банк.

Если поставляют газотурбинные установки, то не напрямую, а направляя средства в ПРООН или в Энергетическое сообщество, где уже принимают решение. И норвежские компании принимают участие в тендерах наравне с другими. Для них важно, чтобы это была многосторонняя координация и сотрудничество, они не любят двухсторонние каналы.

— Вы упомянули, что у Норвегии есть мощный военно-промышленный комплекс, и, собственно, страна заявила о том, что готова инвестировать в украинскую оборону. Происходит ли уже украинско-норвежское сотрудничество в оборонном секторе, и как именно?

— Это контролируется государством и с их стороны, и с нашей.

Сотрудничество есть, в разных форматах. То есть, есть прямые поставки с норвежских складов оружия и боеприпасов. Есть сотрудничество на уровне компаний.

Сейчас речь идет о новом механизме, при котором они будут финансировать производство оружия в Украине. ВПК в Норвегии достаточно нишевое. Они делают три-четыре позиции, которые являются ключевыми. Это норвежские боеприпасы калибра 155 мм, средства ПВО NASAMS и высокие технологии. Сотрудничество идет, но это, очевидно, закрытая информация.

— Но сотрудничество с Украиной полезно и для Норвегии — изучить наш опыт, обменяться знанием?

— Да. Норвегия – богатая страна, вложившая миллиарды долларов в разработки и в энергетике, и в ВПК. Они работают на инновационное, а не экспансивное развитие. Норвежцы понимают: пройдет месяц, год, два-три, и если их военные технологии не будут на поле боя тестироваться, проверяться и совершенствоваться, они потеряют свое технологическое преимущество.

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