Норвежские снаряды будут производить в Украине: в Осло выделят финансирование

В Украине будут производить норвежские снаряды

Норвежская компания Nammo передаст Украине свои технологии по производству 155-мм артиллерийских снарядов. Тем временем правительство страны намерено профинансировать их производство в Украине.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии. Отмечается, что страна и так наращивает производство боеприпасов, поскольку украинская армия остро в них нуждается.

Отмечается, что компания Nammo заключила соглашение по лицензионному производству артиллерийских снарядов в Украине на мощностях местной оборонной компании.

"Норвегия в настоящее время вносит свой вклад, передавая боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своими технологиями с Украиной. Это означает, что украинские силы смогут получать припасы быстрее", — рассказал министр обороны страны Бьерн Арильд Грам.

Отмечается, что Осло выделит средства на разворачивание производства снарядов в Украине, поскольку понимает, что усиление украинской армии необходимо, в том числе, и для безопасности Норвегии.

Программа, по которой норвежские оборонные компании могут получить лицензию на передачу технологий Украине, была запущена в марте 2024 года. Nammo была в числе тех, компаний, которые смогли получить соответствующую лицензию от МИД страны.

Согласно данным университета Киля, который отслеживает предоставление помощи Украине, Норвегия с начала российского вторжения выделила почти 1,2 миллиарда евро военной помощи.

Nammo (Nordic Ammunition Company) — норвежская оборонная компания, специализирующаяся на производстве боеприпасов, ракетных двигателей и взрывчатых материалов. Основанная в 1998 году, компания работает как совместное предприятие между норвежским правительством и финской оборонной корпорацией Patria. Nammo известна своими разработками в области малокалиберных боеприпасов, систем управления огнем, а также высокотехнологичных компонентов для авиации и космической отрасли.

Как сообщалось ранее, Норвегия в числе стран, с которыми Киев подписал двустороннее соглашение о безопасности. Она также обязалась выделить почти 6,4 млрд евро на поддержку Украины в 2023-2027 годы.