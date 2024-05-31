Третья за день: Зеленский подписал соглашение о безопасности еще с одной страной

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе.

В пятницу, 31 мая, в Стокгольме президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Перед этим такое соглашение было подписано с Исландией.

Об этом идет речь на сайте украинского президента. Норвегия предоставит Украине по меньшей мере 13,5 млрд норвежских крон (около 1,2 млрд евро) военной помощи.

В общей сложности в долгосрочную Программу Нансена по поддержке Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Вместе с союзниками Норвегия будет помогать Украине развивать возможности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

Кроме того, внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Невоенные блоки соглашения касаются поддержки Украинской формулы мира, санкций, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, а также помощи в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и дальше будут оказывать помощь украинцам.

Норвегия твердо убеждена, что будущее Украины и ее народа – в евроатлантическом сообществе. Поэтому он будет работать над будущим членством страны в НАТО.

Стоит добавить, что это уже третье соглашение о безопасности, подписанное в рамках визита главы Украинского государства Владимира Зеленского в Швецию, а в целом для Киева — 14.

Ранее Телеграф писал, что во время своего визита в Стокгольм в пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.