"На Щекавицу собрались". Украинцы шутят об очередном "пророчестве" конца света (видео)
"Пророк" уже придумал план отступления, если ничего не произойдет
В Африке в Гане 30-летний мужчина, называющий себя Эбо Ной, заявил о "всемирном потопе" 25 декабря. В сети уже завирусились видео, как африканцы штурмуют построенные корабли.
Как пишет YEN, мужчине удалось убедить многих в том, что Бог якобы "планирует всемирный потоп", который продлится три года. Мужчина вместе с командой построил десять кораблей. Интересно, что финансирование проекта произошло на добровольной основе неравнодушными людьми.
На опубликованных в сети видео видно, как тысячи людей идут к "ковчегам", прихватив только самое необходимое. При этом Эбо Ной распространяет много видео в сети, где призывает людей спасаться и молиться.
В одном из интервью Эбо Ной рассказал, что о "потопе" узнал из ведения, в котором якобы "разговаривал" с Богом. Он призвал африканского пророка спасать людей и строить корабли.
Любопытно, что мужчина уже придумал путь отступления, если потоп не произойдет. Ведь, по его словам, Бог "пощадит" людей, если они будут искренне и упорно молиться.
Украинцев эти события в Гане изрядно рассмешили, они в основном шутили:
- Это они на Щекавицу собираются?
- Птом окажется, что Бог передумал.
- Думаю, что стоит прислушаться. Человек по имени ЭбоНой точно глупости не скажет.
- Скиньте геолокацию ковчега.
- Вот это Остапа понесло…
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известный производитель удивил странной картой Украины, ведь "потерял" одну область.