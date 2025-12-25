Укр

"На Щекавицу собрались". Украинцы шутят об очередном "пророчестве" конца света (видео)

Татьяна Крутякова
Новость обновлена 25 декабря 2025, 16:09
Фото Коллаж, "Телеграф"

"Пророк" уже придумал план отступления, если ничего не произойдет

В Африке в Гане 30-летний мужчина, называющий себя Эбо Ной, заявил о "всемирном потопе" 25 декабря. В сети уже завирусились видео, как африканцы штурмуют построенные корабли.

Как пишет YEN, мужчине удалось убедить многих в том, что Бог якобы "планирует всемирный потоп", который продлится три года. Мужчина вместе с командой построил десять кораблей. Интересно, что финансирование проекта произошло на добровольной основе неравнодушными людьми.

На опубликованных в сети видео видно, как тысячи людей идут к "ковчегам", прихватив только самое необходимое. При этом Эбо Ной распространяет много видео в сети, где призывает людей спасаться и молиться.

Ебо Ной и ковчег
Ебо Ной и ковчег. Фото: скриншот с видео

В одном из интервью Эбо Ной рассказал, что о "потопе" узнал из ведения, в котором якобы "разговаривал" с Богом. Он призвал африканского пророка спасать людей и строить корабли.

Любопытно, что мужчина уже придумал путь отступления, если потоп не произойдет. Ведь, по его словам, Бог "пощадит" людей, если они будут искренне и упорно молиться.

В Гане построили ковчеги
Ковчег, который был построен и проект. Фото: скришот с видео

Украинцев эти события в Гане изрядно рассмешили, они в основном шутили:

  • Это они на Щекавицу собираются?
  • Птом окажется, что Бог передумал.
  • Думаю, что стоит прислушаться. Человек по имени ЭбоНой точно глупости не скажет.
  • Скиньте геолокацию ковчега.
  • Вот это Остапа понесло…
Мем из комментариев про Эбо Ноя и ковчег в Гане
Мем из комментариев про Эбо Ноя и ковчег в Гане

