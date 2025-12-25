"На Щекавицу собрались". Украинцы шутят об очередном "пророчестве" конца света (видео)

"Пророк" уже придумал план отступления, если ничего не произойдет

В Африке в Гане 30-летний мужчина, называющий себя Эбо Ной, заявил о "всемирном потопе" 25 декабря. В сети уже завирусились видео, как африканцы штурмуют построенные корабли.

Как пишет YEN, мужчине удалось убедить многих в том, что Бог якобы "планирует всемирный потоп", который продлится три года. Мужчина вместе с командой построил десять кораблей. Интересно, что финансирование проекта произошло на добровольной основе неравнодушными людьми.

На опубликованных в сети видео видно, как тысячи людей идут к "ковчегам", прихватив только самое необходимое. При этом Эбо Ной распространяет много видео в сети, где призывает людей спасаться и молиться.

Ебо Ной и ковчег. Фото: скриншот с видео

В одном из интервью Эбо Ной рассказал, что о "потопе" узнал из ведения, в котором якобы "разговаривал" с Богом. Он призвал африканского пророка спасать людей и строить корабли.

Любопытно, что мужчина уже придумал путь отступления, если потоп не произойдет. Ведь, по его словам, Бог "пощадит" людей, если они будут искренне и упорно молиться.

Ковчег, который был построен и проект. Фото: скришот с видео

Украинцев эти события в Гане изрядно рассмешили, они в основном шутили:

Это они на Щекавицу собираются?

Птом окажется, что Бог передумал.

Думаю, что стоит прислушаться. Человек по имени ЭбоНой точно глупости не скажет.

Скиньте геолокацию ковчега.

Вот это Остапа понесло…

Мем из комментариев про Эбо Ноя и ковчег в Гане

