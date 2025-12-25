Одесскую область "потеряли": известный производитель удивил странной картой Украины (фото)

Картина страны на упаковке вызвала обсуждения в сети

В одном из украинских магазинов покупатели обратили внимание на упаковку муки. На логотипе изображена карта Украины, но с одним нюансом — на ней почти нет Одесской области.

Что нужно знать:

Бренд Zernari появился на рынке в 2018 году

На карте видны все области, но на месте Одесской — пустое место

Украинцы предположили, что техническая ошибка при печати

Соответствующие фото были опубликованы в одном из пабликов в Telegram. На них видно, что карта изображена с явными неточностями.

"Знакомая мука с полок магазина? Тогда посмотрите на карту Украины на пачке. Ничего не настораживает? Потому что Одесской области там почти не видно", — говорится в подписи под фото.

Соцсети уже активно обсуждают курьёз. Некоторые предполагают, что это либо случайная ошибка дизайнера, либо неожиданный художественный приём.

"Уверена, что это просто техническая ошибка при печати. Не стоит искать предательство, где его нет", — пишут в комментариях.

Мука Zernari. Фото: MSUa

Карта Украины на упаковке муки. Фото: MSUa

А теперь покажем карту Украины, как она выглядит на самом деле. Внизу будет выделена Одесская область.

Одесская область на карте

Из открытых источников известно, что в 2018 году компания "Агродар" вывела на рынок новый бренд Zernari. Под этим названием производится пшеничная мука и отборочная крупа. Само название Zernari говорит от имени украинских земледельцев, чьи многовековые традиции и любовь к своей работе дополнились профессиональным швейцарским оборудованием.

Нейминг, логотип, фирменный стиль, слоган – все от позиционирования до готовых рекламных материалов для бренда Zernari разработало рекламное агентство Leo Burnett Ukraine. Перед проектной командой стояла задача создать стильное и одновременно аутентичное лого.

