"На Щекавицю зібралися". Українці жартують про чергове "пророцтво" кінця світу (відео)

"Пророк" вже вигадав план відступу, якщо нічого не станеться

В Африці у Гані 30-річний чоловік, який називає себе Ебо Ной, заявив про "всесвітній потоп" 25 грудня. У мережі вже завірусились відео, як африканці штурмують побудовані човни.

Як пише YEN, чоловіку вдалось переконати чимало людей в тому, що Бог нібито "планує всесвітній потоп", який триватиме три роки. Чоловік разом з командою збудував десять човнів. Цікаво, що фінансування проєкту відбулось на добровільних засадах небайдужими людьми.

На опублікованих у мережі відео видно, як тисячі людей йдуть до "ковчегів", прихопивши лише найнеобхідніше. При цьому Ебо Ной поширює чимало відео у мережі, де закликає людей рятуватись та молитись.

Ебо Ной та ковчег. Фото: скриншот з відео

В одному з інтерв'ю Ебо Ной розповів, що про "потоп" дізнався з ведіння, в якому нібито "розмовляв" з Богом. Саме він закликав африканського пророка рятувати людей та будувати кораблі.

Цікаво, що чоловік вже вигадав шлях відступу, якщо потоп не відбудеться. Адже, за його словами, Бог "змилується" над людьми, якщо вони будуть щиро та завзято молитися.

Ковчег, який побудували та проєкт. Фото: скришот з відео

Українців ці події в Гані неабияк розсмішили, вони здебільшого жартували:

Це вони на Щекавицю збираються?

Потім виявиться, що Бог передумав.

Думаю що варто прислухатись. Людина на ім'я ЕбоНой точно дурниці не скаже.

Киньте геолокацію ковчега.

Ото Остапа понесло …

Мем з коментарів про Ебо Ноя та ковчег в Гані

