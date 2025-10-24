США стягивают войска в Карибы. Стоит ли мир на пороге новой войны

Вашингтон стягивает бомбардировщики, Каракас разворачивает ПВО: что происходит

На другой стороне планеты может начаться новая война — США стягивают войска в Карибы. Венесуэла, возглавляемая нелегитимным Николасом Мадуро, в ответ разворачивает войска. С чего все началось и почему возникла новая точка напряжения, расскажет "Телеграф".

Что нужно знать

Напряжение между США и Венесуэлой длится более 20 лет — Вашингтон не признает режим Николаса Мадуро и обвиняет его в наркоторговле

США развернули крупнейшую за десятилетие группировку в Карибах

Венесуэла ответила мобилизацией армии и заявила, что имеет более 5000 российских ракет "Игла-С" для обороны побережья.

Мир опасается новой войны

По данным Associated Press, американские военные 24 октября доставили к побережью Венесуэлы пару сверхзвуковых тяжелых бомбардировщиков B-1 Lancer. Это произошло чуть больше чем через неделю после того, как другая группа бомбардировщиков B-52 Stratofortress совершила аналогичный полет в рамках учений по "демонстрации бомбардировочной атаки".

Журналисты AP отмечают, что в регионе сосредоточены чрезвычайно большие силы США — восемь военных кораблей, подлодка, морской патрульный самолет P-8, беспилотники MQ-9 Reaper и эскадрилью истребителей F-35B. Такое развертывание стало самым большим за последние десятилетия.

Что говорят в Вашингтоне

В США это объясняют "войной с наркоторговлей". Президент Дональд Трамп заявил, что имеет "законные полномочия наносить удары" по лодкам, якобы перевозящим наркотики, и не исключил подобных действий "на суше". Президент США также уполномочил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле.

Когда Трампа спросили о полете B-1 в четверг и имел ли он целью усилить военное давление на Венесуэлу, он ответил: "Это неправда, но мы недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики – одна из них ", цитирует его американское СМИ.

Путь наркотрафика в США

"Война с наркотиками" или операция по изменению режима?

Наращивание американских сил длится уже более двух месяцев — и эксперты видят в этом не просто борьбу с наркоторговлей, а попытку давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает BBC.

Издание цитирует старшего научного сотрудника Chatham House доктора Кристофера Сабатини, убежденного, что это "демонстрация силы", призванная "посеять страх среди венесуэльских военных" и заставить окружение Мадуро выступить против него.

Несмотря на политику, в Венесуэле действительно проблема с наркотрафиком

BBC Verify, в свою очередь, отслеживает передвижение американских военных кораблей и самолетов в регионе с помощью спутниковых снимков. По состоянию на 23 октября журналисты подтвердили присутствие по меньшей мере 10 военных судов США в Карибском море.

За последние недели США нанесли по меньшей мере пять ударов по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков в Карибском бассейне, в результате чего погибли 27 человек. Однако доказательств, что суда, по которым наносят удары, действительно занимались наркотрафиком нет.

Венесуэла готовится к обороне

В ответ на активность США министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о полном развертывании вооруженных сил вдоль побережья страны, сообщает Anadolu Agency. Военные проводят разведывательные операции, воздушное наблюдение, десантные маневры и тренировки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С", которых, по словам президента Мадуро, у Венесуэлы более 5000 единиц. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал в четверг к спокойствию из-за роста напряженности в отношениях с Вашингтоном, сказав по-английски: "Пожалуйста, никакой безумной войны!"

Венесуэла разместила дополнительные комплексы противовоздушной обороны, в том числе российские ЗРК "Бук-М2Э", в ответ на демонстрационные полеты американских бомбардировщиков у своего побережья.

Реакция соседних стран

Война в Венесуэле заденет и соседние страны

Напряжение охватило не только Венесуэлу. Президент Колумбии Густаво Петр заявил, что любые возможные наземные действия США на территории его страны будут расценены как "вторжение". Колумбийский МИД официально осудил последние атаки США по кораблям и призвал Вашингтон прекратить операции и уважать нормы международного права.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Венесуэлы есть давние дружеские отношения с Россией, а Мадуро — друг Владимира Путина. Война в Латинской Америке сыграла бы на руку РФ, чтобы сместить фокус внимания с Украины.