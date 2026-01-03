Трамп заявил, что США захватили главу Венесуэлы. Что известно о друге Путина Мадуро

Глава Венесуэлы называет лидера Кремля "старшим братом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 3 января Штаты нанесли удары по Венесуэле.

Что нужно знать:

США и ряд стран не признают Мадуро законно избранным президентом

После выборов в 2018 году в Венесуэле вспыхнули масштабные протесты против фальсификации результатов

Режим Мадуро поддерживают Россия, Китай, Куба

В то же время, как сообщает The New York Times, известно, что, по крайней мере, некоторые люди из близкого окружения Мадуро находятся в безопасности.

Николас Мадуро – что о нем известно

Известно, что до начала политической карьеры Мадуро много лет работал водителем городского автобуса в Каракасе. Он представлял профсоюз водителей.

Николас Мадуро

Мадуро стал президентом страны в марте 2013 года, до этого занимал должность министра иностранных дел Венесуэлы. Выборы президента были также в 2018 и 2024 годах, по официальным данным, оба раза якобы победил Мадуро.

Оппозиция считает, что итоги голосования были сфальсифицированы. 29 июля 2024 года тысячи венесуэльцев вышли на протесты против избрания Мадуро еще на один шестилетний срок.

Во время правления Мадуро в Венесуэле происходит гиперинфляция и масштабный продовольственный кризис. Люди массово покидают страну — по данным ООН, с 2015 года из страны эмигрировало 7,7 млн человек.

Еще в 2014 году венесуэльцы начали масштабные акции протеста против правительства Мадуро. Люди обвиняли власть в коррупции, высоком уровне преступности, экономическом кризисе, что повлекло за собой нехватку продовольствия. Силовики жестко подавили протесты, что привело к сотням жертв среди населения.

В 2018 году десятки стран во главе с США заявили, что переизбрание Мадуро было нелегитимным. В том же году Международный уголовный суд начал уголовное расследование возможных преступлений против человечества в Венесуэле. В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Николаса Мадуро и ряд чиновников Венесуэлы в коррупции и наркотерроризме.

После своего прихода к власти Трамп неоднократно называл венесуэльского лидера Николаса Мадуро ответственным за обращение наркотиков в регионе. В конце декабря Трамп заявил, что США ранее нанесли удар по крупному объекту в Венесуэле в портовой зоне, где "загружают лодки наркотиками".

Мадуро называет Путина "старшим братом"

Венесуэла и Россия в 2024 г. подписали договор о стратегическом партнерстве. В декабре 2025 года, на фоне обострения между Каракасом и Вашингтоном, Мадуро позвонил по телефону главе России Владимиру Путину.

Путин и Мадуро

Сегодня состоялся длительный телефонный разговор с нашим другом, старшим братом, президентом России Владимиром Путиным, который выразил восхищение мужеством венесуэльского народа, решительно поддержал президента Мадуро и усилия по защите суверенитета и мира в латиноамериканском регионе», — так Мадуро описал разговор

Как сообщал "Телеграф", в конце октября Николас Мадуро попросил Путина о военной помощи. Вскоре стало известно, что в Венесуэле приземлился российский военно-транспортный самолет.