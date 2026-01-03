США бомбят Венесуэлу. Что известно об этой стране и чем она "допекла" Трампа (карта)

Ситуация между двумя странами обострилась в августе прошлого года, после массированного американского военного развертывания в Карибском море

В Венесуэле в ночь на субботу, 3 января, раздалось несколько сильных взрывов. Похоже, США могли начать военную операцию – ранее американский президент Дональд Трамп предупреждал о такой возможности.

Что нужно знать:

Отношения между странами напряжены уже около 20 лет

После того, как Трамп снова стал президентом, они максимально обострились

Мадуро на днях заявил о готовности к переговорам с США, но, очевидно, это не сработало

Что происходит в Венесуэле 3 января

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на чиновников страны, Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам в Венесуэле. Администрация Трампа усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро.

Мадуро уже заявил о "военной агрессии США" и издал указ о развертывании сил комплексной обороны во всех регионах страны и переходе в вооруженную оборону с целью защиты суверенитета и государственных институций.

Как видно на карте, самолеты обходят воздушное пространство над Венесуэлой. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации США издало запрет на полеты американских самолетов в воздушном пространстве Венесуэлы на всех высотах.

Самолеты не летают над Венесуэлой

Почему США может бомбить Венесуэлу

Трамп развернул военно-морскую оперативную группу в Карибском бассейне и недавно допустил возможность наземных ударов по Венесуэле. Он хочет усилить присутствие США в регионе, и уже нанес десятки ударов по судам, которые якобы причастны к торговле наркотиками, что попадают в США.

Накануне Венесуэла заявила о готовности к переговорам по соглашению с США о борьбе с оборотом наркотиков. В то же время, Николас Мадуро заявлял, что США пытаются добиться изменений в правительстве Венесуэлы и получить доступ к запасам нефти страны.

Что известно о Венесуэле

Эта страна находится на севере Южной Америки на побережье Карибского моря. На востоке Венесуэла граничит с Гайаной, на юге — с Бразилией, на западе — с Колумбией. В состав страны входят также около 40 островов. Население Венесуэлы в 2020 году составило более 28 млн, а на 2025 год уменьшилось на 7 млн — люди уехали.

После своего прихода к власти Трамп неоднократно называл венесуэльского лидера Николаса Мадуро ответственным за обращение наркотиков в регионе. В конце декабря Трамп заявил, что США ранее нанесли удар по крупному объекту в Венесуэле в портовой зоне, где "загружают лодки наркотиками".

После нескольких недель эскалации и давления со стороны Вашингтона 1 января Николас Мадуро заявил о готовности к переговорам с США по наркотрафику, нефти и миграции. Ранее он уже предпринимал попытки снять напряжение — 24 октября президент Венесуэлы обратился к Трампу на английском языке с призывом о "мире навсегда".

Вскоре стало известно, что Мадуро написал письмо главе России Владимиру Путину с просьбой военной помощи на фоне давления со стороны США. Известно, что в столицу страны Каракас прибыл российский Ил-76.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал, почему отношения между США и Венесуэлой так напряжены. Всё началось еще 20 лет назад.