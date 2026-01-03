Кошмар Кремля в Венесуэле: оставит ли арест Мадуро Путина без денег на войну

Операция в Каракасе: почему американские спецназовцы вывезли Мадуро из страны и что ждет венесуэльский режим

Операция США в Венесуэле может ударить по позициям России на мировом нефтяном рынке. Если в стране изменится власть и вернется демократический режим, западные компании получат доступ к самым большим запасам нефти в мире.

Это создаст альтернативу российской нефти и лишит хозяина Кремля значительной части доходов для войны против Украины. Как операция повлияет на геополитический расклад сил и почему Путин не сможет спасти своего союзника, выясняли журналисты "Телеграфа".

Путин бросил Мадуро на произвол судьбы? Придет ли Кремль на помощь

В ночь на 3 января 2026 года в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия мощных взрывов. Американские спецназовцы из элитного подразделения "Дельта" провели молниеносную операцию и захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой. Главу страны вывезли из Венесуэлы для привлечения к уголовной ответственности в США по обвинениям в наркотерроризме и других преступлениях.

Мадуро и Путин, фото Getty Images

Несмотря на то, что Венесуэла годами считалась надежным союзником России в Латинской Америке, Москва не сможет оказать реальную военную поддержку свергнутому режиму Мадуро. Так считает Иван Фечко, эксперт программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма".

Иван Фечко

"В военном смысле он (Путин – Ред.) не прибежит, даже несмотря на арест Мадуро спецсилами Соединенных Штатов", – объясняет он в комментарии "Телеграфу".

По словам эксперта, у России сейчас нет ни ресурсов, ни логистических возможностей для победы в удержании Венесуэлы. "Особенно в условиях полномасштабной войны против Украины, когда и так все свои силы она тратит", – отмечает Фечко.

Огромное географическое расстояние между Россией и Венесуэлой делает любую помощь практически невозможной. "В условиях санкций даже отправить один самолет, как это было во время прецедента несколько месяцев назад, им нужно минимум два дня на перелет, избегая всех тех стран, где возникают все запреты", – добавляет аналитик.

Останутся в стороне. Почему международные организации не вмешаются

"Учитывая масштаб, если сейчас Венесуэла будет по сути противостоять с армией США, то Россия не сможет предоставить нужный уровень помощи", — говорит эксперт.

Максимум, на что способна Москва – это политические заявления о нарушении суверенитета. МИД России уже осудил действия США и выразил солидарность с венесуэльским режимом. "Также возможна активизация информационных кампаний через пророссийские пропагандистские ресурсы, в частности Russia Today, очень активно работающая в Латинской Америке", — говорит Фечко.

По инициативе России или при поддержке Китая может быть созвана внеочередная сессия Совбеза ООН. "Но учитывая, что у США есть право вето, очевидно, что никаких деклараций, никаких решений там принято не будет", – резюмирует эксперт.

"Могут звучать определенные заявления о глубокой обеспокоенности, призыв к деэскалации, к уважению к международному праву, но опять же ООН в данной ситуации будет, как и в предыдущих международных конфликтах, скорее, площадкой для политической декларации разных сторон, а не для реальных действий, которые могут как-то повлиять на ситуацию", — сказал он.

Нефть, безопасность и рейтинги: что действительно хочет получить Трамп от операции

Добыча нефти.

Цель американской операции в Венесуэле имеет несколько векторов, и самый важный из них – экономический.

"Венесуэла имеет самые большие в мире запасы нефти, которые оцениваются более 300 млрд баррелей. Понятно, что доступ к ним важен, тем более, что Венесуэла находится в западном полушарии", — объясняет Иван Фечко.

По словам эксперта, сейчас речь идет не о прямом захвате ресурсов. "Скорее о контроле над ними, о допуске к венесуэльской нефти американских компаний на фоне отстранения от нее тех антиамериканских режимов, которые раньше доступ к ней имели. Например, того же Китая, который в основном и экспортировал венесуэльскую нефть", – говорит Фечко.

Смена власти в Венесуэле ударит по карману России

Смена власти в Венесуэле в долгосрочной перспективе может существенно изменить мировой энергетический рынок. "Если Венесуэла как крупный игрок вернется на нефтяной рынок, это будет означать падение цен на нефть в целом по миру. Это в том числе ударит по позициям России, традиционно продающей нефть и использующей ее для своих военных целей ", — отмечает эксперт.

Второй важный момент – фактор безопасности и геополитический. "Венесуэла сейчас является одним из антиамериканских режимов. С одной стороны, это узел наркоторговли. В стране присутствуют известные картели, такие как Картель Солнца, Тренди Арагуас и другие преступные организации", – рассказывает Фечко.

Эти группировки дестабилизируют ситуацию как в западном полушарии, а также проникают в США, распространяя наркоторговлю. "В геополитическом плане Венесуэла действительно сотрудничает с антиамериканскими режимами, в первую очередь с Ираном, Китаем, Россией", — добавляет аналитик.

"Поэтому возвращение демократических властей может рассматриваться как шаг к стабилизации ситуации, к возвращению союзного партнерского режима, как это было до Уго Чавеса в XX веке, когда Венесуэла была тесно связана с Соединенными Штатами", – объясняет эксперт.

Политический момент тоже присутствует

Есть и внутриполитический фактор. "Трамп пытается сейчас продемонстрировать силу, быстрое решение, в том числе и для внутренней аудитории, в преддверии промежуточных выборов в США, на фоне постепенного снижения рейтинга", – говорит Фечко.

"Для него эта маленькая, небольшая и победоносная война может вернуть утраченные позиции, рейтинги. Особенно это может мобилизовать электорат среди латиносов, проживающих на территории Соединенных Штатов с правом голоса около 30 млн", – добавляет эксперт.

Обвинения в наркотерроризме и не только. Что угрожает пленному Мадуро

Николас Мадуро. Фото — Getty Images

Николаса Мадуро вместе с супругой Силией Флорес обвинят в ряде тяжких преступлений, считает эксперт

"Среди них будет обвинение в сговоре с целью наркотерроризма. В частности, что он является руководителем таких преступных организаций, как Тренди Арагуас, Картель Солнца", – рассказывает Иван Фечко.

Также в список входят обвинения в сговоре в содействии ввозу наркотиков в США, владении оружием, пулеметами, взрывными устройствами, а также сговоре с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.

"Мадуро вообще не признан в Соединенных Штатах как законный президент Венесуэлы, поэтому он и был арестован спецподразделениями, отвечающими за борьбу против наркотиков", — объясняет эксперт.

По словам Фечко, его арестовали не как международного лидера, а "как нелегитимного руководителя и лидера преступных организаций".

Параллельно против Мадуро есть дела в международном суде ООН в связи с тем, что он систематически нарушал права людей на своей территории.

Символ режима вывезли: почему Мадуро не оставили в Венесуэле

Вывоз Мадуро из страны имеет четкую стратегическую цель.

"Его вывоз связан с тем, чтобы дать возможность транзиту власти в стране, потому что его пребывание у власти оно могло бы быть использовано как символ чавистского режима, как флаг для мобилизации, использования армии, затягивания конфликта в формате гражданской войны", — объясняет Иван Фечко.

По словам эксперта, вывоз показывает хрупкость системы. "Системы, которая есть в Венесуэле, которая не смогла его защитить. Это и ставит под сомнение дальнейшую возможность существования этого режима", — добавляет аналитик.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригез

Пока в Венесуэле остается окружение Мадуро. "Вице-президент Дельси Родригес, министр обороны Владимир Педро Лопес, министр внутренних дел Диодадо Кабельо, которые остаются активными", — перечисляет эксперт.

"Однако в случае продолжения давления, в случае, если среди военных найдутся люди, которые будут против них выступать, это может означать их свержение и, наконец, долгожданное возвращение демократии в страну", — резюмирует аналитик.

Раскол в венесуэльской армии: могут ли генералы предать режим

Мадуро с женой. Фото Getty Images

Вероятность раскола среди венесуэльских военных очень высока.

"Армия Венесуэлы известна тем, что коррумпирована, а также фрагментирована на разные группы интересов. Долгое время верхушка армии, генералы, командиры поддерживали режим Мадуро в связи с тем, что они были частью этого наркорежима и этих преступных организаций", – рассказывает Иван Фечко.

Однако после ареста Мадуро ситуация изменилась. "Их главный гарант лояльности он исчезает. И растет стимул договариваться либо с новой властью, то есть с оппозицией, либо напрямую со спецслужбами Соединенных Штатов, в том числе с ЦРУ", – объясняет эксперт.

По словам аналитика, военные элиты прежде всего беспокоятся о собственном выживании. "В случае, когда они увидят, что режим окончательно падает, они вполне могут перейти на другую сторону, спасая свои полномочия и положение, опасаясь международного преследования", – говорит Фечко.

"Очень важно, чтобы администрация США уже имела определенные контакты среди военных, имела какие-то предварительные согласования", – отмечает эксперт.

Если военные пока не готовы к сотрудничеству, это может означать затяжку конфликта на длительный период.

Россия, Китай и Иран останутся в стороне? Спасут ли Каракас союзники

Мадуро и Цзиньпинь. Фото — Getty Images

Ни одна из стран, ранее поддерживавших Венесуэлу, не готова к реальной военной помощи, считает эксперт.

О позиции России эксперт уже говорил – она ограничится словесным беспокойством.

" В Иране такая же ситуация — он может оказать лишь символическую поддержку или консультации, но вступать в прямой конфликт с США, тем более, в западном полушарии он не сможет", — объясняет Иван Фечко.

По словам аналитика, прошлогодняя история, когда территория Ирана была под атаками со стороны США, показала, что Тегеран не готов к прямому противостоянию.

Китай постарается сохранить прагматические интересы. "Несмотря на то, что у него есть свои инвестиции, но вряд ли он будет защищать Мадуро с риском более тесного противостояния с Соединенными Штатами", – говорит Фечко.

Эксперт напоминает, что за несколько часов до военных действий прошла встреча Мадуро со спецпредставителем Си Цзиньпиня. "Однако реальной военной поддержки в Каракас ни одна из стран ни вне региона, ни с территории Латинской Америки, не предоставит и воевать за венесуэльский режим никто не будет собираться", — заключает аналитик.

Нефтяной рынок подождет? Какие последствия будет иметь блокада венесуэльской инфраструктуры

Сейчас венесуэльская нефть не играет такого большого значения на мировом рынке, как раньше, считает Иван Фечко.

"Из-за санкций и ограничений, и как результат — упадок, лишь около процента мировой нефти поступает из Венесуэлы, поэтому любые такие действия могут иметь лишь незначительные изменения на рост цен, на нервозность рынка ", — объясняет Иван Фечко.

Однако, среднесрочно ситуация может кардинально измениться. "В случае если власти Венесуэлы изменятся, вернется признанный миром демократический режим, западные страны и другие мировые компании могут вернуться в Венесуэлу и восстановить нефтяной рынок", – говорит эксперт.

По словам аналитика, это позволит вернуть Венесуэлу мировому энергетическому рынку. "Таким образом можно не просто стабилизировать ситуацию, а даже посодействовать тому, что создастся альтернатива той же российской нефти. Это приведет к падению цен на нефть и от этого, конечно, эффект будет более положительный", – заключает Фечко.

Напомним, "Телеграф" писал, что Путин рискует потерять богатого нефтью союзника вблизи США. А ведь оппозиция в стране поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией.