Зачем американцы вывезли Мадуро из Венесуэлы: дело не только в правосудии

Арест лидера дает Венесуэле шанс на нормализацию отношений с миром

Арест и вывоз в США главы Венесуэлы Николаса Мадуро имеет четкую стратегическую цель. Этим ходом американцы не позволили режиму оправиться и объединиться вокруг персоны их лидера.

Государственная система не смогла защитить главу Венесуэлы от американских спецназовцев. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт Программы исследования Латинской Америки и Карибского бассейна Совета внешней политики "Украинская призма" Иван Фечко.

"Его вывоз связан с тем, чтобы дать возможность транзита власти в стране. Потому что его пребывание у власти оно могло быть использовано как символ режима, как флаг для мобилизации, использования армии, затягивания конфликта в формате гражданской войны", — пояснил Фечко.

По словам эксперта, вывоз показывает хрупкость выстроенной им системы. Этот режим вряд ли устоит.

"Система, которая есть в Венесуэле, не смогла его защитить. Это и ставит под сомнение дальнейшую возможность существования этого режима", — добавил Фечко.

Иван Фечко. Фото buki.com.ua

По его словам, пока еще в Венесуэле остается окружение Мадуро. И они достаточно активны.

"Вицепрезидент Дельси Родригес, министр обороны Владимир Педро Лопес, министр внутренних дел Диодадо Кабельо, которые остаются активными. Однако в случае продолжения давления, в случае, если среди военных найдутся люди, которые будут против них выступать, это может означать их свержение и, наконец , долгожданное возвращение к демократии в стране", — добавил Фечко.

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригез

