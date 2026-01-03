Музыкант, который угрожал Трампу захватом Белого дома. Что известно о сыне Мадуро (фото)

США не считают Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

В субботу, 3 января, Соединенные Штаты нанесли удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. По словам американской стороны, Мадуро ждет суд.

У Мадуро есть один родной сын Николасито – Николас Эрнесто Мадуро Герра. Также у него есть три пасынка, сыновья Силии Флорес, которая является его второй женой.

"Телеграф" рассказывает, что известно о родном сыне Николаса Мадуро. На своей Facebook-странице Мадуро Герра так написал о себе: "музыкант, экономист, защитник правды в Венесуэле".

Мадуро Герра

Уже несколько лет находится под санкциями США

Мадуро-младший поддерживает политику отца и находится под санкциями США с 2019 года. Тогда среди причин санкций Минфин США называл то, что сын Мадуро принимал участие в пропаганде и цензуре, получал прибыль от венесуэльских шахт и помогал оказывать давление на военных, чтобы те не доставляли гуманитарную помощь.

Мадуро полагается на своего сына Николасито и других, приближенных к его авторитарному режиму, для поддержки мертвой хватки в экономике и подавления народа Венесуэлы, — говорил тогдашний министр финансов США Стивен Мнучин

В детстве любил искусство и играл на флейте

Мадуро Герра родился в Венесуэле 21 июня 1990 года. Он сын от первого брака своего отца с Адрианой Геррой Ангуло. В детстве он интересовался искусством, играл на флейте и мечтал о карьере музыканта.

Мадуро Герра учился в Национальном экспериментальном университете Вооруженных сил, где специализировался на экономике. В 2011 году Мадуро-младший начал работу в Министерстве государственного управления Венесуэлы. Женат на Грайселл Торрес и имеет двух дочерей.

Отец "протолкнул" в политику

Политическая карьера Мадуро Герры началась вскоре после того, как его отец стал президентом Венесуэлы. В 2013 году отец назначил его руководителем Корпуса специальных инспекторов президентства, организации, предназначенной для наблюдения за последствиями политики, проводимой президентом Венесуэлы.

Молодой Мадуро Герра с отцом

С 2021 г. он является членом Национальной ассамблеи Венесуэлы. Также занимал должность руководителя Корпуса специальных инспекторов президентства.

Мадуро Герра угрожал Трампу захватить Белый дом

Когда в первую каденцию президент США Дональд Трамп в августе 2017 года заявил, что он "не исключает военного варианта" для противостояния режиму Мадуро, Николасито разразился угрозами. Он сказал, что если Соединенные Штаты нападут на Венесуэлу, "винтовки прибудут в Нью-Йорк, господин Трамп, мы прибудем и возьмем Белый дом".

Родной сын Николаса Мадуро

