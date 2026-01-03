Навіщо американці вивезли Мадуро з Венесуели: річ не тільки у правосудді

Арешт лідера дає Венесуелі шанс на нормалізацію стосунків зі світом

Арешт та вивезення до США очільника Венесуели Ніколаса Мадуро має чітку стратегічну мету. Цим ходом, американці не дозволили режиму оговтатись та об'єднатись навколо персоналії їх лідера.

Державна система не змогла захистити очільника Венесуели від американських спецпризначенців. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів експерт Програми дослідження Латинської Америки та Карибського басейну Ради зовнішньої політики "Українська призма" Іван Фечко.

"Його вивезення пов'язано з тим, аби дати змогу транзиту влади в країні. Тому що його перебування при владі воно могло бути використано як символ режиму, як прапор для мобілізації, використання армії, затягування конфлікту у форматі громадянської війни", – пояснив Фечко.

За словами експерта, вивезення показує крихкість вибудованої ним системи. Цей режим навряд чи встоїть.

"Системи, яка є у Венесуелі, не змогла його захистити. Це і ставить під сумнів подальшу можливість існування цього режиму", – додав Фечко.

Іван Фечко. Фото buki.com.ua

За його словами, поки що у Венесуелі залишається оточення Мадуро. І вони доволі активні.

"Віцепрезидентка Дельсі Родрігес, міністр оборони Володимир Педро Лопес, міністр внутрішніх справ Діодадо Кабельо, які залишаються активними. Проте у випадку продовження тиску, у випадку, якщо серед військових знайдуться люди, які будуть проти них виступати, це може означати їхнє повалення і нарешті довгоочікуване повернення демократії до країни", – додав Фечко.

Віцепрезидентка Венесуели Дельсі Родрігез

