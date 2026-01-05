Не один год? Почему восстановление энергетики в Одесской области не случится быстро

Интенсивные российские обстрелы делают невозможным быстрое восстановление энергообъектов

Ситуация с блекаутом в Одессе показала, что российская тактика концентрированных воздушных ударов по одним и тем же энергообъектам оказалась эффективной. У украинских специалистов просто нет времени, чтобы провести ремонт оборудования.

На восстановление энергосистемы Одесской области понадобится два года. Об этом "Телеграфу" рассказал председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Станислав Игнатьев.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Дефицит оборудования и не только: эксперт объяснил, когда Киев восстановится после новых атак

"Повторение ударов по трем подстанциям "Укрэнерго" уже шестой раз в год не позволяет восстановиться, что приводит к системным локальным блэкаутам, как мы видим в Одессе", — сказал Игнатьев.

Эксперт подтвердил слова Гендиректора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева, что для восстановления разбитых подстанций в Одесской области требуется до двух лет времени. Хуже всего, что технологический цикл не позволяет сократить эти сроки.

"Проблема в дефиците оборудования, особенно высоковольтных трансформаторов. Их изготовление занимает до года, плюс очередь на заказ, плюс три-четыре месяца на транспортировку. Это реальные сроки, которые нельзя сократить", — рассказал Игнатьев.

Станислав Игнатьев

Почему россияне беспощадно атакуют Одесщину

Как сообщал "Телеграф", WSJ объяснило усиление российских обстрелов Одессы. В издании подчеркивают, что Одесса становится главной целью страны-агрессора, бьющей по транспортной и портовой инфраструктуре, которая используется в "интересах ВСУ". В результате город и область оказались в своеобразной осаде и жители днями живут без света, воды и тепла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, на правом берегу Киева может случится блекаут как на левом.