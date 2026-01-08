Российский Boeing подал сигнал бедствия сразу после взлета в Дубае: что известно

Пассажирский авиалайнер сделал более 10 кругов возле города

В четверг, 8 января, самолет UTair, следующий из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия вскоре после взлета. Воздушное судно кружило вблизи города.

Об этом сообщают российские паблики. Аварийная ситуация возникла, когда самолет набирал высоту.

Boeing 767-224 вылетел из Аль-Мактума в 15:48 по московскому времени, после чего начал делать круги возле города, следует из данных FlightRadar24.

Рейс должен был приземлиться в 21:15 во Внуково, но во время полета подал сигнал "7700", который сигнализирует об аварийной ситуации на борту.

По предварительной информации, внештатная ситуация возникла сразу после взлета воздушного судна. Самолет сделал больше 10 кругов около города, сжигая топливо.

После чего стало известно, что авиалайнер успешно приземлился в аэропорту вылета Аль-Мактум. В авиакомпании сообщили, что полет был прерван по техническим причинам, не уточняя подробностей.

Скриншот

Напомним, 6 января в небе над Украиной радары засекли пассажирский самолет. Он якобы пролетел страну насквозь и был замечен над крупными городами. Системы зафиксировали странный полет пассажирского борта Airbus A321, принадлежащего российской авиакомпании.

За несколько дней до этого системы зафиксировали странный полет неизвестного борта над Киевом. Его сигнал появился примерно в 9 утра, а после "исчез". Информация о самом летательном аппарате отсутствует. Не известен ни пункт назначения, ни модель самолета.