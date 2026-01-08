Російський Boeing подав сигнал лиха одразу після зльоту у Дубаї: що відомо

Пасажирський авіалайнер зробив понад 10 кіл біля міста

У четвер, 8 січня, літак UTair, що мав прямувати з Дубая до Москви, подав сигнал лиха незабаром після зльоту. Повітряне судно кружляло поблизу міста.

Про це повідомляють російські паблики. Аварійна ситуація виникла, коли літак набирав висоту.

Boeing 767-224 вилетів з Аль-Мактума о 15:48 за московським часом, після чого почав робити кола біля міста, випливає з даних FlightRadar24.

Рейс мав приземлитися о 21:15 у Внуково, але під час польоту подав сигнал "7700", який сигналізує про аварійну ситуацію на борту.

За попередньою інформацією, позаштатна ситуація виникла одразу після зльоту повітряного судна. Літак зробив понад 10 кіл біля міста, спалюючи паливо.

Після чого стало відомо, що авіалайнер успішно приземлився в аеропорту вильоту Аль-Мактум. В авіакомпанії повідомили, що політ було перервано з технічних причин, не уточнюючи подробиць.

Скріншот

Нагадаємо, 6 січня у небі над Україною радари засікли пасажирський літак. Він нібито пролетів країну наскрізь і був помічений над великими містами. Системи зафіксували дивний політ пасажирського борту Airbus A321, що належить російській авіакомпанії.

За кілька днів до цього радари зафіксували дивний політ невідомого борту над Києвом. Його сигнал з’явився приблизно о 9 ранку, а після "зник". Інформація про літальний апарат відсутня. Невідомі ані пункт призначення, ані модель літака.