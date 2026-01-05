Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос о признаках приближения второй фазы войны между двумя странами:

Создается стойкое впечатление, что мир стремительно приближается к финальному аккорду в многолетнем израильско-иранском противостоянии. Густые намеки израильских экспертов о том, что события в Венесуэле скоро покажутся "цветочками" по сравнению с будущим Ирана, свидетельствуют об одном: подготовка ко второй фазе великой израильско-иранской войны перешла в активную стадию.

Сегодня ситуация выглядит как "идеальный шторм", где сходятся три критических линий.

Во-первых — массовые протесты в Иране, вызванные гиперинфляцией и обесцениванием риала, которые поставили режим на грань выживания. Особенно сложная ситуация для властей в провинциях Систан и Белуджистан.

Во-вторых, однозначная риторика Дональда Трампа относительно "нулевой толерантности" к Тегерану развязала руки израильскому кабинету министров. Поговаривают, что Нетаньяху уже получил "добро" от Трампа на удар во время визита премьера в США в декабре.

В-третьих, военная логика подталкивает Израиль к быстрым решениям. После летних ударов 2025 года иранское ПВО остается фрагментарным, что создает окно возможностей для "решающего удара".

Триггером операции, вероятнее всего, станут масштабные репрессии против собственного народа. Если режим КСИР начнет массовые убийства протестующих, это даст Израилю и коалиции необходимый гуманитарный мандат для вмешательства. Приоритетными целями второй фазы уже не будут только ядерные лаборатории. Удар будет направлен на "хребет" режима, а именно:

дислокации подразделений КСИР и центры управления "Басидж" (для парализации репрессивного аппарата);

нефтегазовую инфраструктуру, которая окончательно лишит Тегеран ресурсов для финансирования прокси-групп;

логистические узлы, которыми снабжается оружие для остатков "Хезболлы".

Похоже, время дипломатических реверансов исчерпано. Ощущение того, что развязка близка, становится все ощутимее на уровне как разведывательных сводок, так и предгрозового затишья в регионе.

Источник: публикация Семиволоса в Facebook