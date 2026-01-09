Протесты в Иране обостряются. Страна в огне, нет интернета и связи (фото и видео)
Известно о гибели уже около 40 человек
Протесты, которые вспыхнули в Иране 28 декабря из-за напряженной экономической ситуации не утихают и только усиливаются. В нескольких городах произошли жестокие столкновения между протестующими и правоохранителями, в стране исчезли интернет и связь.
Что нужно знать:
- Жители Ирана вышли на улицы из-за критической ситуации в экономике
- Протесты продолжаются уже более 10 дней, но только обостряются
- Митингующие призывают к свержению режима аятоллы Али Хаменеи и восстановлению монархии во главе с шахом
Протесты в Иране – что известно
Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что в городе Лордеган вооруженные люди застрелили двух полицейских. По данным американского информационного агентства активистов по правам человека (HRANA), протесты распространились на 111 городов и поселков во всех 31 провинциях, пишет BBC.
По данным правозащитников, с начала беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника служб безопасности. Также известно, что 2200 протестующих были арестованы.
Протестующие по всей стране используют лозунги "Смерть диктатору" и "Да здравствует король". Первый призыв относиться к духовному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи. Второй лозунг, вероятно, призывает к возобновлению монархии во главе с шахом, свергнутой в Иране в результате Исламской революции 1978-1979 годов.
В районе Халидия в Ахвазе подожгли мосты с баннерами Хаменеи. Протестующие, скандируя, "да здравствует шах", поджигали правительственные здания.
В стране исчезли интернет и связь
На фоне протестов в Иране по всей стране исчез интернет. Также выведены из строя телефонные линии, по всей стране прервана связь. Остановилась речь телеканалов. Также недоступны все приложения, вебсайт и сервисы в Иране.
Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если они будут убивать людей
Тем временем президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана "верить в свою свободу".
Вы должны сильно верить в свободу. Нет ничего лучше свободы. Вы смелые люди. Жаль, что с вашей страной это произошло. Ваша страна была великой страной, — заявил он в своем послании к народу Ирана.
Глава США также сказал, что иранские власти находятся в сложном положении. Он предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих, пообещав жесткую реакцию в случае смерти людей.
Он также прокомментировал сообщения о погибших во время протестов. По словам американского лидера, часть смертей могла быть вызвана давкой и проблемами с контролем толпы. Он добавил, что не всегда можно однозначно возложить ответственность на власть.
Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. Все они в результате атаки были уничтожены.