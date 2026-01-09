Протесты в Иране обостряются. Страна в огне, нет интернета и связи (фото и видео)

Известно о гибели уже около 40 человек

Протесты, которые вспыхнули в Иране 28 декабря из-за напряженной экономической ситуации не утихают и только усиливаются. В нескольких городах произошли жестокие столкновения между протестующими и правоохранителями, в стране исчезли интернет и связь.

Что нужно знать:

Жители Ирана вышли на улицы из-за критической ситуации в экономике

Протесты продолжаются уже более 10 дней, но только обостряются

Митингующие призывают к свержению режима аятоллы Али Хаменеи и восстановлению монархии во главе с шахом

Протесты в Иране – что известно

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что в городе Лордеган вооруженные люди застрелили двух полицейских. По данным американского информационного агентства активистов по правам человека (HRANA), протесты распространились на 111 городов и поселков во всех 31 провинциях, пишет BBC.

На улицы вышло очень много людей

Люди призывают к свержению режима аятоллы Али Хаменеи

По данным правозащитников, с начала беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника служб безопасности. Также известно, что 2200 протестующих были арестованы.

Протестующие по всей стране используют лозунги "Смерть диктатору" и "Да здравствует король". Первый призыв относиться к духовному лидеру Ирана аятоллы Али Хаменеи. Второй лозунг, вероятно, призывает к возобновлению монархии во главе с шахом, свергнутой в Иране в результате Исламской революции 1978-1979 годов.

В районе Халидия в Ахвазе подожгли мосты с баннерами Хаменеи. Протестующие, скандируя, "да здравствует шах", поджигали правительственные здания.

В стране исчезли интернет и связь

На фоне протестов в Иране по всей стране исчез интернет. Также выведены из строя телефонные линии, по всей стране прервана связь. Остановилась речь телеканалов. Также недоступны все приложения, вебсайт и сервисы в Иране.

Митингующие по всей стране курят баннеры с изображениями аятоллы Али Хаменеи

Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если они будут убивать людей

Тем временем президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана "верить в свою свободу".

Вы должны сильно верить в свободу. Нет ничего лучше свободы. Вы смелые люди. Жаль, что с вашей страной это произошло. Ваша страна была великой страной, — заявил он в своем послании к народу Ирана.

Глава США также сказал, что иранские власти находятся в сложном положении. Он предостерег Тегеран от применения насилия против протестующих, пообещав жесткую реакцию в случае смерти людей.

Он также прокомментировал сообщения о погибших во время протестов. По словам американского лидера, часть смертей могла быть вызвана давкой и проблемами с контролем толпы. Он добавил, что не всегда можно однозначно возложить ответственность на власть.

Как сообщал "Телеграф", летом прошлого года США присоединились к операции Израиля по бомбардировке ядерных объектов Ирана, нанеся удары по трем из них. Все они в результате атаки были уничтожены.