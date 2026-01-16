Трамп возглавил Совет мира для Газы. Что он предусматривает и завершит ли войну

И Израиле сомневаются в готовности ХАМАС к миру

Президент США Дональд Трамп заявил о создании "Совета мира", который будет осуществлять контроль за послевоенным управлением Сектором Газы. Это — один из этапов мирного плана.

Что нужно знать:

США представили мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС осенью

Он предусматривает постепенный вывод израильских войск и разоружение ХАМАС

Однако известно, что ЦАХАЛ планирует новую операцию в Газе по расширению контроля за территорией на март

Об этом Трамп написал в соцсети Truht Social. Глава США уточнил, что Совет мира будет работать в тесном взаимодействии с новоназначенным палестинским технократическим правительством — Национальным комитетом по управлению Газой. Он должен управлять сектором в переходный период. Себя он назвал "председатель Совета мира".

Как объявил Стив Виткофф, мы официально перешли к следующему этапу 20-пунктного мирного плана для Газы, — заявил Трамп.

По словам президента США, после введения режима прекращения огня его администрация снабдила Сектор Газа рекордными объемами гуманитарной помощи. Это, подчеркнул он, создало необходимые условия для перехода к следующему этапу мирного урегулирования.

Сектор Газа

Американский лидер добавил, что ХАМАС должен быть полностью демилитаризирован. При поддержке Египта, Турции и Катара планируется достичь комплексного соглашения, предусматривающего сдачу всего вооружения и ликвидацию туннельной инфраструктуры группировки.

Трамп призвал ХАМАС без промедлений выполнить свои обязательства. В частности, речь идет и о возвращении последних тел погибших Израиля.

Мирный план для Газы – что известно

В конце сентября США представили мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАСом из 20 пунктов. Он включает в себя немедленное прекращение боевых действий с согласия сторон, поэтапный отвод израильских войск и полный возврат всех заложников.

Кроме этого документ содержит положения о замораживании всех военных операций, амнистии для членов ХАМАС, согласных на разоружение. Всем желающим покинуть Газу предоставляется возможность сделать это безопасно.

США заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа 14 января. Он предполагает переход к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести повторную наступательную операцию в Газе для расширения контроля за территорией. Предварительно это может произойти в марте 2026 года.