Угрозы не помогут: Макрон резко ответил Трампу из-за введения пошлин
Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в геополитическом контексте
Президент Франции Эммануэль Макрон решительно ответил на таможенные угрозы президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. По его словам, тарифное давление на Европу недопустимо и не останется без ответа.
Лидер Франции заверил, что евпропейцы смогут защитить свой суверенитет. Об этом он сказал в субботу, 17 января.
Что нужно знать:
- США налагают пошлины на товары из стран Европы
- С 1 июня пошлины для них возрастут до 25%
- Условие для пошлин — контроль США над Гренландией
"Никакие запугивания или угрозы не повлияет на нас, будь то в Украине или в Гренландии или где-нибудь в мире", — сказал Макрон.
По его словам, тарифные угрозы неприемлемы. Также он убежден, что они не имеют места в контексте геополитики.
"Европейцы отреагируют едино и скоординированно, если такие угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я проведу переговоры с нашими европейскими партнерами", — подчеркнул Макрон.
Какие пошлины ввел Трамп
Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп вводит пошлины для союзников из-за Гренландии. В список стран, которые получат 10% пошлины, внесли Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Пошлины будут наложены на всю продукцию, ввозимую в США.
"Ради глобальной и национальной безопасности США должны купить Гренландию, поскольку Россия и Китай стремятся получить контроль над ней. Этот тариф будет начисляться и будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии", — заявил президент США и добавил, что с 1 июня пошлины будут увеличены до 25%.
Какие товары США импортируют из Европы
Дания – потребительские товары (одежда, электроника, бытовые изделия), машины, оборудование.
Швеция – механическое оборудование, авто и запчасти, электротехника, химические и фармацевтические продукты.
Франция – авто, химические и фармацевтические продукты, косметика, парфюмерия, легкие промышленные товары и дизайнерские товары.
Германия – медицинское оборудование и инструменты, фармацевтические препараты, автомобили и автозапчасти.
Великобритания — автомобили и машинное оборудование, фармацевтические продукты, запчасти к самолетам и авиационное оборудование.
Нидерланды – машины и механическое оборудование, медицинские устройства и фармацевтика, химические продукты и пластмассы.
Финляндия – химические продукты и минерально-химические товары, бумага и целлюлоза или бумажные изделия, электронные изделия.
Кроме того, США получают от стран Европы логистические, финансовые и банковские услуги и т.д.
