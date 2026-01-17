Угрозы не помогут: Макрон резко ответил Трампу из-за введения пошлин

Тарифные угрозы неприемлемы и не имеют места в геополитическом контексте

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно ответил на таможенные угрозы президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. По его словам, тарифное давление на Европу недопустимо и не останется без ответа.

Лидер Франции заверил, что евпропейцы смогут защитить свой суверенитет. Об этом он сказал в субботу, 17 января.

Что нужно знать:

США налагают пошлины на товары из стран Европы

С 1 июня пошлины для них возрастут до 25%

Условие для пошлин — контроль США над Гренландией

"Никакие запугивания или угрозы не повлияет на нас, будь то в Украине или в Гренландии или где-нибудь в мире", — сказал Макрон.

По его словам, тарифные угрозы неприемлемы. Также он убежден, что они не имеют места в контексте геополитики.

Эммануэль Макрон

"Европейцы отреагируют едино и скоординированно, если такие угрозы подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета. Именно в этом духе я проведу переговоры с нашими европейскими партнерами", — подчеркнул Макрон.

Какие пошлины ввел Трамп

Как сообщал "Телеграф", президент США Дональд Трамп вводит пошлины для союзников из-за Гренландии. В список стран, которые получат 10% пошлины, внесли Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Пошлины будут наложены на всю продукцию, ввозимую в США.

"Ради глобальной и национальной безопасности США должны купить Гренландию, поскольку Россия и Китай стремятся получить контроль над ней. Этот тариф будет начисляться и будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии", — заявил президент США и добавил, что с 1 июня пошлины будут увеличены до 25%.

Дональд Трамп

Какие товары США импортируют из Европы

Дания – потребительские товары (одежда, электроника, бытовые изделия), машины, оборудование.

Швеция – механическое оборудование, авто и запчасти, электротехника, химические и фармацевтические продукты.

Франция – авто, химические и фармацевтические продукты, косметика, парфюмерия, легкие промышленные товары и дизайнерские товары.

Германия – медицинское оборудование и инструменты, фармацевтические препараты, автомобили и автозапчасти.

Великобритания — автомобили и машинное оборудование, фармацевтические продукты, запчасти к самолетам и авиационное оборудование.

Нидерланды – машины и механическое оборудование, медицинские устройства и фармацевтика, химические продукты и пластмассы.

Финляндия – химические продукты и минерально-химические товары, бумага и целлюлоза или бумажные изделия, электронные изделия.

Кроме того, США получают от стран Европы логистические, финансовые и банковские услуги и т.д.

Дональд Трамп

