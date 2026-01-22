"Не карта, а список целей": почему в сети критикуют логотип "Совета мира"

Пользователи обратили внимание на необычный выбор элементов

Эмблема недавно созданного "Совета мира" привлекла внимание общественности и вызвала критику в сети. На карте видно Гренландию, но отсутствуют страны, где на самом деле идут вооружённые конфликты.

Что нужно знать:

Пользователи сети считают, что такой дизайн противоречит заявленной миссии организации

На карте отсутствуют, например, Украина и Газа

ИИ считает, что если логотип связан с инициативами Дональда Трампа, в нём могут быть зашифрованы несколько месседжей

Такой дизайн вызвал негативную реакцию у некоторых из-за того, что сама организация, декларирующая мир, показывает только США, не затрагивая актуальные зоны войн в мире. Вместе с тем показана Гренландия.

Логотип "Совета мира" / Board of Peace

Для справки:

Создание Совета было предложено президентом США Дональдом Трампом в сентябре 2025 года, а о его создании Трамп объявил 15 января 2026 года.

В уставе новую структуру описывают как "международную организацию, стремящуюся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Юридически Рада вступит в силу после того, как минимум три государства согласятся с ее хартией.

Предполагается, что заседания органа будут проходить минимум раз в год, а исполнительный совет будет проводить квартальные встречи. Трамп уже разослал приглашения ряду мировых лидеров. Среди потенциальных членов-основателей, публично подтвердивших или получивших приглашение Аргентина, Канада, Парагвай, Албания, Турция. В числе приглашенных также Путин и Лукашенко.

Что говорят в сети

Логотип уже активно обсуждают в социальных сетях. В комментариях звучат предположения о политическом подтексте и несоответствии эмблемы заявленным ценностям:

"Для них Америка — центр Вселенной"

"А где Украина?"

"Судя по карте, весь Совет был посвящен Америке и Гренландии".

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Telegram

В то же время англо-американский историк, профессор Колумбийского университета, директор Европейского института Адам Туз на своей странице в соцсети Х написал: "Газы даже нет на карте".

Пост в соцсети Х / Адам Туз

В комментариях под этим постом появились возмущенные комментарии насчет логотипа "Совета мира". Некоторые пишут:

"Трамп не нашел бы Газу на карте"

"Это не столько карта, сколько список целей для приобретения США".

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Х

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Х

Комментарий из соцсетей. Скриншот: Х

Мнение ИИ

"Телеграф" обратился за мнением по логотипу к искусственному интеллекту. Он полагает, что на изображении ощущается эстетика "старой школы" американской государственности, смешанная с современным корпоративным брендингом. И в случае, если это связано с инициативами Трампа, то в нем зашифровано несколько важных месседжей:

Визуальный код: Америка в центре. В этом варианте мир рассматривается через призму американских интересов. То есть, Америка — это фасад и фундамент мирового порядка. А главный месседж — "Мир через силу", щит вокруг планеты говорит о защите.

В этом варианте мир рассматривается через призму американских интересов. То есть, Америка — это фасад и фундамент мирового порядка. А главный месседж — "Мир через силу", щит вокруг планеты говорит о защите. Геральдика: Щит вместо оливковой ветви. Обычно организации за мир используют ветви или голубей. А в данной ситуации щит — это оборонительный символ. Он будто говорит следующее: "Мы не просто просим о мире, мы его обеспечиваем и охраняем".

Обычно организации за мир используют ветви или голубей. А в данной ситуации щит — это оборонительный символ. Он будто говорит следующее: "Мы не просто просим о мире, мы его обеспечиваем и охраняем". Шрифтовая игра. Шрифт слова "PEACE" — классический, властный, почти имперский. Использование перечеркнутой буквы "O" в слове WØRLD (внизу) ИИ считает интересным моментом. Часто это характерно для скандинавских языков, но в контексте политики Трампа это может быть отсылкой к "обнулению" старых глобалистских институтов и созданию чего-то нового, более жесткого и структурированного.

Шрифт слова "PEACE" — классический, властный, почти имперский. Использование перечеркнутой буквы "O" в слове WØRLD (внизу) ИИ считает интересным моментом. Часто это характерно для скандинавских языков, но в контексте политики Трампа это может быть отсылкой к "обнулению" старых глобалистских институтов и созданию чего-то нового, более жесткого и структурированного. Контраст с "World Economic…". По мнению ИИ, тот факт, что надпись находится над словами "World Economic", выглядит как троллинг или поглощение. Месседж таков: экономика важна, но "Совет Мира" стоит выше.

Подводя итог, искусственный интеллект отметил, что если это "Совет мира" от Трампа, то его главный посыл — "Мир на наших условиях".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы ярко высмеяли "Совет мира" Трампа. На одном из мемов в сети члены нового органа представлены как злодеи из известных американских фильмов и мультфильмов.