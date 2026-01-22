Клуб злодеев. Украинцы ярко высмеяли "Совет мира" Трампа

Американский лидер пригласил в новую структуру и Украину

Президент США Дональд Трамп заявил о создании Совета мира, который должен стать неофициальным аналогом ООН. Он пригласил туда главу России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, украинцы создают мемы об очередной "миротворческой" инициативе американского лидера.

В сети публикуют шутки, как действительно выглядит Совет мира, который, к слову, Трамп хочет возглавлять пожизненно. На одной из иллюстраций члены нового органа представлены как злодеи из известных американских фильмов и мультфильмов.

Совет мира Трампа - мем

На другой картинке — на фоне разрушенного здания Белого дома сидит "Совет мира", в котором, кроме Трампа, только диктаторы. Это Путин, Лукашенко, Ким Чен Ын (глава Северной Кореи) и верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Очень показательно, что в центре сидит именно Путин, а американский лидер примостился возле него.

Совет мира - как его видят создатели мемов

Трамп создает Совет мира — что известно

В уставе новую структуру описывают как "международную организацию, стремящуюся способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление, а также обеспечивать длительный мир в районах, пострадавших от конфликта или находящихся под угрозой его возникновения". Юридически Рада вступит в силу после того, как минимум три государства согласятся с ее хартией.

Предполагается, что заседания органа будут проходить минимум раз в год, а исполнительный совет будет проводить квартальные встречи. Трамп уже разослал приглашения ряду мировых лидеров. Среди потенциальных членов-основателей, публично подтвердивших или получивших приглашение Аргентина, Канада, Парагвай, Албания, Турция. В числе приглашенных также Путин и Лукашенко.

Как сообщал "Телеграф", Украина также получила приглашение войти в Совет мира. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия – враг Украины, а Беларусь – ее союзник, поэтому вопрос совместного пребывания в Раде пока остается сложным.