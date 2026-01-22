"Не карта, а список цілей": чому в мережі критикують логотип "Ради миру"

Користувачі звернули увагу на незвичайний вибір елементів

Емблема нещодавно створеної "Ради миру" привернула увагу громадськості та викликала критику в мережі. На карті видно Гренландію, але немає країн, де насправді йдуть збройні конфлікти.

Що потрібно знати:

Користувачі мережі вважають, що такий дизайн суперечить заявленій місії організації

На карті відсутні, наприклад, Україна та Газа

ШІ вважає, що якщо логотип пов’язаний з ініціативами Дональда Трампа, у ньому можуть бути зашифровані кілька меседжів

Такий дизайн викликав негативну реакцію в деяких через те, що сама організація, яка декларує світ, показує лише США, не торкаючись актуальних зон воєн у світі. Водночас показано Гренландію.

Логотип "Ради світу"/Board of Peace

Для довідки:

Створення Ради було запропоновано президентом США Дональдом Трампом у вересні 2025 року, а про його створення Трамп оголосив 15 січня 2026 року.

У статуті нову структуру описують як "міжнародну організацію, яка прагне сприяти стабільності, відновлювати надійне та законне управління, а також забезпечувати тривалий мир у районах, які постраждали від конфлікту або перебувають під загрозою його виникнення". Юридично Рада набуде чинності після того, як мінімум три держави погодяться з її хартією.

Передбачається, що засідання органу проходитимуть щонайменше раз на рік, а виконавча рада проводитиме квартальні зустрічі. Трамп вже розіслав запрошення низки світових лідерів. Серед потенційних членів-засновників, які публічно підтвердили або отримали запрошення Аргентина, Канада, Парагвай, Албанія, Туреччина. Серед запрошених також Путін та Лукашенко.

Що говорять у мережі

Логотип вже активно обговорюють у соціальних мережах. У коментарях звучать припущення про політичний підтекст та невідповідність емблеми заявленим цінностям:

"Для них Америка — центр Всесвіту"

" А де Україна?"

"Судячи по карті, вся Рада була присвячена Америці та Гренландії".

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Натомість англо-американський історик, професор Колумбійського університету, директор Європейського інституту Адам Туз на своїй сторінці в соцмережі Х написав: "Гази навіть немає на карті".

Пост у соцмережі Х/Адам Туз

У коментарях під цією посадою з’явилися обурені коментарі щодо логотипу "Ради миру". Деякі пишуть:

"Трамп не знайшов би Газу на карті"

"Це не стільки карта, скільки список цілей для придбання США".

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Коментар із соцмереж

Думка ШІ

"Телеграф" звернувся за думкою щодо логотипу до штучного інтелекту. Він вважає, що на зображенні відчувається естетика "старої школи" американської державності, змішана із сучасним корпоративним брендингом. І якщо це пов’язано з ініціативами Трампа, то в ньому зашифровано кілька важливих меседжів:

Візуальний код: Америка у центрі. У цьому вся варіанті світ розглядається через призму американських інтересів. Тобто Америка — це фасад та фундамент світового порядку. А головний меседж — "Світ через силу", щит навколо планети говорить про захист.

У цьому вся варіанті світ розглядається через призму американських інтересів. Тобто Америка — це фасад та фундамент світового порядку. А головний меседж — "Світ через силу", щит навколо планети говорить про захист. Геральдика: Щит замість оливкової гілки. Зазвичай організації за світ використовують гілки чи голубів. А в цій ситуації щит – це оборонний символ. Він ніби каже таке: "Ми не просто просимо про мир, ми його забезпечуємо та охороняємо".

Зазвичай організації за світ використовують гілки чи голубів. А в цій ситуації щит – це оборонний символ. Він ніби каже таке: "Ми не просто просимо про мир, ми його забезпечуємо та охороняємо". Гра шрифту. Шрифт слова PEACE — класичний, владний, майже імперський. Використання перекресленої літери "O" у слові WØRLD (внизу) ШІ вважає цікавим моментом. Часто це характерно для скандинавських мов, але в контексті політики Трампа це може бути відсиланням до "обнулення" старих глобалістських інститутів та створення чогось нового, більш жорсткого та структурованого.

Шрифт слова PEACE — класичний, владний, майже імперський. Використання перекресленої літери "O" у слові WØRLD (внизу) ШІ вважає цікавим моментом. Часто це характерно для скандинавських мов, але в контексті політики Трампа це може бути відсиланням до "обнулення" старих глобалістських інститутів та створення чогось нового, більш жорсткого та структурованого. Контраст із "World Economic…". На думку ШІ, той факт, що напис знаходиться над словами "World Economic", виглядає як тролінг чи поглинання. Меседж такий: економіка важлива, але "Рада Світу" стоїть вище.

Підсумовуючи, штучний інтелект зазначив, що якщо це "Рада миру" від Трампа, то її головне посилання — "Мир на наших умовах".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці яскраво висміяли "Раду світу" Трампа. На одному з мемов у мережі члени нового органу представлені як лиходії з відомих американських фільмів та мультфільмів.