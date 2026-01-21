Похожа на всех трех жен Трампа: в кабинете Мелании заметили интересную женщину на картине (фото)

Эта картина стала причиной споров среди пользователей сети

Мелания Трамп — жена президента и первая леди США, которая второй раз получила этот статус вместе со второй каденцией мужа на этом посту. Она сняла документальный фильм под названием "Мелания", премьера которого должна состояться 30 января 2026 года. А пока до выхода картины остаются считанные дни, первая леди интригует трейлерами.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Так, в новом промо-ролике фильма о Мелании Трамп, пользователи заметили интересную картину, которая висит в ее кабинете. Речь идет о работе Пьера-Огюста Ренуара 1874 года под названием "Ложа". Известно, что оригинал этой картины представлен в Галерее Института искусства Курто в Лондоне.

Однако сам Трамп утверждает, что эта картина — оригинал. Как и другая картина Ренуара "Две сестры (На террасе)", которая висела в его личном самолете. Хотя на самом деле оригинал этой работы с 1933 года принадлежит Институту искусств Чикаго.

Картина Ренуара в кабинете Мелании Трамп. Фото: скриншот поста в twitter.com

К слову, о "Ложе" из кабинета Мелании. Некоторые пользователи сети считают, что в этой картине есть определенный символизм и ее героиню сравнивают с самой первой леди.

Согласно некоторым интерпретациям, модель Ренуара — Нини Лопес — кажется, имеет неоднозначное социальное положение, на что указывают ее экстравагантные наряды и макияж, которые могут символизировать ее попытку пробиться в высшее общество пишет издание The Daily Beast

Кроме того, искусствовед Джули Давич в информационном бюллетене отметила, что дизайнер интерьеров, вероятно, "разыграл" Трампов, повесив эту картину в кабинете Мелании. Так как на ней изображена женщина, которая напоминает всех трех жен Дональда Трампа.

Просто замените имя "Нини" на Ивану, Марлу или Меланию пошутила Джули Давич

Стоит отметить, что впервые репродукцию картины "Ложа" Ренуара в кабинете Мелании заметили в 2016 году. Это было во время ее интервью для программы "60 Minutes" и различных фотосессий в пентхаусе Trump Tower. Эксперты называют эту картину дорогой копией работы известного художника.

Так выглядит картина "Ложа" Ренуара. Фото: wikimedia.org

