Отдернула руку и отстранилась? Мелания дала новый повод для слухов о разводе с Трампом
В сети бурно обсуждают разлад в отношениях Трампов
Дональд и Мелания Трамп не раз давали поводы для слухов о разводе. Так, недавно пара устроила "разбор полетов" на борту самолета Marine One. Теперь же выяснилось, что за несколько дней до этого произошел еще один инцидент, который вызвал беспокойство у поклонников президентской четы.
Что известно:
- Слухи о разводе Мелании и Дональда Трампов усилились
- Пара устроила "напряженный разговор" на борту самолёта Marine One
- Скандалы спровоцировали бурные слухи о разладе в президентской паре
Как пишет издание The Daily Beast, Мелания отстранилась от мужа и отдернула руку, когда они сходили с президентского борта после возвращения из государственного визита в Великобританию. После такой выходки жены Дональд Трамп выглядел расстроенным и растерянным.
Такие сообщения в таблоидах вызвали бурное обсуждение в сети. Пользователи начали делиться мнениями о том, что брак Мелании и Дональда трещит по швам. Масла в огонь подлила ссора пары в самолете, которая попала на камеру репортеров.
Напомним, 24 сентября, когда супруги возвращались с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, между ними произошел напряженный разговор. На видео, которое попало в сеть, видно, что 79-летний президент жестом указал на 55-летнюю Меланию, пока они продолжали разговор, сидя друг напротив друга. Такой "разбор полетов" укрепил в сети слухи о разладе в президентской чите.
