Чуть не дошло до драки: что не поделили охранники Путина и Ким Чен Ына в Китае

"Противостояние" продолжалось несколько минут, но все же "победитель" определился

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине (Китай) журналисты стали свидетелями довольно курьезного инцидента. Перед началом переговоров в резиденции "Дяоюйтай" российские и северокорейские сотрудники спецслужб неожиданно устроили спор из-за кондиционера.

Об этом пишут росСМИ. Возникла своеобразная "битва за пульт": оба силовика поочередно пытались перехватить управление кондиционером, отдирая пальцы друг друга от кнопок.

По словам очевидцев, один из корейских телохранителей самовольно взялся регулировать температуру в помещении, выставив показатели на уровне +23°C. Его российскому коллеге такой климат показался неприемлемым – он настаивал, что в комнате должно быть +20°C.

"Противостояние" длилось несколько минут и напоминало скорее сцену из комедии, чем деловую встречу. В результате "победил" россиянин, которому удалось установить желаемую температуру. Корейский телохранитель, как заметили очевидцы, выглядел недовольным.

Именно в это время кортеж Путина и Ким Чен Инна уже подъезжал к резиденции. Журналистов в машину не допустили, однако несколько репортеров и фотографов зафиксировали событие.

