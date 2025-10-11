Не только Путин носит каблуки? Появилось интересное фото Медведева с Ким Чен Ыном

Медведев случайно "разоблачил" Ким Чен Ына на лжи о собственном росте

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, где поблагодарил его за участие военных КНДР в боях в Курской области. Они сделали общее фото, на котором почти одного роста, хотя, по некоторым данным, рост лидера КНДР якобы 170 см, а Медведев значительно ниже.

Что нужно знать:

Медведев встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

На совместных фото со встречи заметили странный момент

Рост Кима официально 170 см, однако фото рядом с Медведевым является доказательством, что это не так

Согласно имеющейся информации, рост Дмитрия Медведева составляет 162 сантиметра. Однако в некоторых источниках — указывают 163 сантиметра, или даже 168. На фото Медведев выглядит даже немного выше, и это при том, что у Ким Чена Ына стрижка, которая визуально придает ему немного роста.

Рост Медведева и Кима на фото практически одинаковый

Если рост Медведева составляет 162 сантиметра, а Кима якобы 170, на фото последний выглядел бы заметно выше. То, что этого нет, может иметь два объяснения — либо Медведев надел обувь, что увеличивает рост, либо лидер Северной Кореи ниже, чем указано в большинстве источников.

Ким Чен Ын ранее был замечен в ношении обуви, что делает выше

Вероятно, на самом деле политики одного роста. Стоит отметить, что Ким Чен Ын уже был замечен в попытке выглядеть выше. Еще в 2018 году журналисты из Южной Кореи с помощью экспертов проанализировали внешний вид северокорейского лидера Ким Чен Ына и выяснили его подлинный рост, писало издание The Washington Post.

Во время корейского саммита 27 апреля 2018 года Ким выглядел выше, чем всегда. Журналисты обнаружили, что он носил специальные стельки, о чем говорит неестественно высокий наклон в передней части ботинок. Таким образом, настоящий рост лидера КНДР 162,5 см, а вовсе не 170. Тогда все сходится – Медведев с ростом 162 сантиметра и Ким на фото смотрятся на одном уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каков настоящий рост главы России Владимира Путина. Также мы анализировали рост украинских президентов – от Кравчука до Зеленского.